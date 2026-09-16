FIAA 2026 reunirá en Madrid estrenos mundiales y las principales novedades del autobús y el autocar

FIAA 2026 reúne en Madrid las grandes novedades del autobús y el autocar - IFEMA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 16.ª edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), que se celebrará del 22 al 24 de septiembre en los pabellones 7 y 9 de Ifema, reunirá en Madrid las principales novedades del transporte colectivo por carretera, con estrenos mundiales, nuevos vehículos eléctricos y soluciones de conectividad, seguridad y eficiencia.

La electrificación tendrá un papel destacado en la feria, donde Iveco Bus realizará el estreno mundial de un nuevo modelo 100% eléctrico de batería y mostrará también vehículos para servicios urbanos, interurbanos, minibuses y autocares, junto con soluciones de electromovilidad y conectividad.

Daimler Buses presentará vehículos Mercedes-Benz y Setra, entre ellos, el Mercedes-Benz eCitaro con baterías de última generación y el eIntouro M, primer autobús interurbano eléctrico de la marca. Setra celebrará además su 75.º aniversario con el S 516 HDH, reconocido como "Coach of the Year 2026".

Entre las novedades eléctricas también figuran el Avenue Neo de Temsa, el Urbino 15 LE electric de Solaris, que conmemorará su 30.º aniversario, y la gama 100% eléctrica de Karsan, compuesta por los modelos e-Jest, e-Atak y e-Ata 12 LE, según han informado los organizadores en un comunicado.

Irizar presentará en primicia la plataforma del Irizar i3 eléctrico de 15 metros y exhibirá el ie tram Efficient, mientras que Otokar acudirá con una propuesta de movilidad eléctrica. Zeroid dará a conocer sus novedades durante el Día de la Prensa.

En el ámbito de los autocares, MarcoPolo presentará en primicia el nuevo Paradiso G8, un vehículo de alta gama que llegará al mercado europeo a partir de 2027. Indcar mostrará cuatro vehículos para los segmentos turístico, urbano y premium, incluida la nueva generación del Spica, que incorpora mejoras en diseño, confort, tecnología, seguridad y eficiencia.

Higer, Faziron, Pagliani Service, Isuzu, UNVI y Ferqui completarán la oferta de novedades, con propuestas destinadas al transporte urbano, turístico, escolar y de pasajeros. Farizon presentará el C12E, un autobús 100% eléctrico, y prevé incorporar próximamente un nuevo autobús Low Entry para transporte suburbano.

La feria contará asimismo con soluciones para la gestión y mantenimiento de flotas. JMB presentará sistemas para mejorar la eficiencia y productividad en el lavado de autobuses y autocares, entre ellos el Monocepillo Drive Batt Wash, el Litio Wash 2 y el Kit Brill Brush.