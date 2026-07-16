FIAA mostrará en septiembre las soluciones de la industria del autobús ante el aumento de la demanda en España

La próxima edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar, organizada por IFEMA MADRID del 22 al 24 de septiembre, reunirá a las principales empresas y asociaciones de la industria - IFEMA MADRID

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 16ª edición de la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), organizada por Ifema Madrid del 22 al 24 de septiembre, reunirá a fabricantes, carroceros, operadores, proveedores y asociaciones del sector para presentar las soluciones con las que la industria busca responder al crecimiento de la demanda del transporte colectivo por carretera.

La cita, según comparte Ifema en un comunicado, llega en un contexto de crecimiento sostenido del uso del autobús en España, con más de 1.535 millones de viajeros durante los cinco primeros meses de 2026, un 2,55% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, FIAA reunirá a más de un centenar de empresas expositoras que mostrarán sus últimas innovaciones en ámbitos como la electrificación, la conectividad, la digitalización de las operaciones, la gestión inteligente de flotas y los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

La evolución del mercado también se refleja en las cifras de matriculaciones de la Asociación Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Buses (ASCABUS), que participará en la feria. Durante junio se matricularon en España 324 autobuses, de los que 294 fueron vehículos nuevos. En el conjunto del primer semestre, el mercado alcanzó las 2.003 unidades, con 1.603 vehículos interurbanos y 400 urbanos.

Por tecnologías, el diésel continúa siendo la opción mayoritaria, con 1.451 unidades matriculadas hasta junio, aunque aumentan las alternativas de bajas y cero emisiones, con 225 autobuses eléctricos, 293 híbridos y 34 vehículos de gas natural comprimido (GNC).

Además de la zona expositiva, FIAA contará con un programa de jornadas, mesas redondas y ponencias centradas en los principales retos del transporte colectivo por carretera, mientras que el registro para visitantes profesionales ya está disponible a través de la página web del certamen.