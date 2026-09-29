FIAA reúne cerca de 11.000 profesionales y aumenta 46% la asistencia internacional, con visitantes de 83 países

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MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) ha reunido en Ifema Madrid a cerca de 11.000 profesionales y ha aumentado un 46% la asistencia internacional respecto a la anterior edición, con visitantes procedentes de 83 países.

Según ha informado este martes la entidad ferial, la cita, celebrada durante tres jornadas, congregó a 10.859 visitantes profesionales y cerca de 80 periodistas acreditados de 21 países, además de 110 empresas expositoras, un 18% más que en 2024 y un 42% más que en 2022.

Del total de compañías participantes, 35 acudieron por primera vez al salón, mientras que el 30% de los expositores fueron internacionales y procedían de 15 países. Esta presencia internacional aumentó un 50% respecto a la anterior convocatoria.

MÁS DE MIL ASISTENTES AL FORO FIAA

La actividad congresual reunió a más de 1.000 profesionales en las jornadas, debates y mesas redondas del Foro FIAA, que abordó los principales desafíos de la movilidad colectiva y las transformaciones que afronta el sector.

La electrificación, la descarbonización, la digitalización, la inteligencia artificial, la conectividad y la eficiencia operativa centraron esta edición, en la que fabricantes, operadores, proveedores tecnológicos, especialistas en posventa y representantes institucionales expusieron soluciones y estrategias para avanzar en la transformación del transporte colectivo de viajeros.

La oferta expositiva incluyó novedades como el eIntouro M, presentado como el primer autobús interurbano eléctrico de Daimler Buses; el minibús eFLEXY Line y el CROSSWAY ELEC de IVECO BUS; y la propuesta de REMO e HIGER, que integra vehículos eléctricos, infraestructura de recarga, soluciones energéticas y servicio posventa.

También se exhibieron el Irizar i3 eléctrico de 15 metros y el ie tram Efficient; el Solaris Urbino 15 LE electric para rutas interurbanas; los modelos eléctricos e-JEST, e-ATAK y e-ATA 12 LE de Karsan; el Avenue Neo de TEMSA; el sistema inteligente de operaciones G-BOS de HIGER; y el Paradiso G8 de Marcopolo, su primer vehículo 100% eléctrico destinado al mercado europeo. Setra conmemoró, además, su 75 aniversario con el S 516 HDH, reconocido como Coach of the Year 2026.

PREMIOS Y RETOS DEL TRANSPORTE COLECTIVO

El Foro FIAA acogió encuentros dedicados a la rentabilidad de las operaciones, la sostenibilidad y la evolución tecnológica. Por su parte, iniciativas como el Sustainable Bus Tour 2026 y la Mesa de Transporte analizaron la transición energética y la colaboración entre administraciones, operadores y fabricantes.

Entre los hitos de la feria figuran la entrega de los Sustainable Bus Awards 2027, que reconocieron a Solaris, BYD e Irizar en sus respectivas categorías; el homenaje a Antonio Bautista y la institucionalización de un galardón con su nombre; y la mesa de debate 'Cómo será la próxima generación de autobuses'. En este último encuentro, Daimler Buses, IVECO BUS, Solaris e Irizar compartieron sus perspectivas sobre la evolución de la movilidad colectiva.

La última jornada se centró en la aplicación de la inteligencia artificial al transporte público y en el liderazgo femenino en el sector. Asimismo, el taller de Global Mobility Call (GMC) abordó el papel del autobús en el ecosistema de la movilidad y su contribución a un modelo de transporte más sostenible, conectado e integrado.