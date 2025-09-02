Fitur LGTB reunirá a profesionales y viajeros en un espacio centrado en el turismo diverso y seguro

Archivo - Economía/Fitur.- Fitur LGTB+ se consolida como espacio expositor LGTB más grande de las ferias de turismo en el mundo - FITUR - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fitur LGBT+ volverá a reunir del 21 al 25 de enero en Ifema Madrid a profesionales, instituciones y viajeros en el mayor espacio dedicado al turismo LGTB+ en un espacio centrado en el turismo diverso y seguro, que alcanza un valor aproximado de 357.600 millones de dólares en 2024 y se proyecta que supere los 532.800 millones en 2030 en el mercado global.

En este contexto de crecimiento y transformación, Fitur LGBT+ anuncia una nueva edición y consolida su papel para conocer el impacto positivo y el potencial de la diversidad de la industria turística, así como las tendencias y oportunidades que presenta este segmento para destinos, instituciones y empresas, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

En colaboración con JN Global Project, y bajo el lema en 2026 'Mucho más que turismo' / 'Much more than tourism', Fitur LGBT+ presenta un programa dual adaptado a las necesidades del profesional del miércoles al viernes 23 de enero y al viajero durante el fin de semana, el sábado 24 y el domingo 25.

Uno de los ejes centrales será la construcción de destinos inclusivos y seguros. Se presentarán buenas prácticas y certificaciones que garantizan espacios acogedores para todas las identidades, promoviendo la confianza de las personas LGBT+ a la hora de viajar, así como de políticas locales, sensibilización del profesional turístico y herramientas para evaluar la inclusión real de alojamientos, empresas y territorios.

Asimismo, se pondrá el foco en los nuevos destinos emergentes que están apostando por este mercado, más allá de las grandes capitales. El turismo rural, de naturaleza o ligado al ecoturismo se presenta como una oportunidad para diversificar la oferta y descentralizar el turismo LGBT+, con ejemplos de éxito en diferentes regiones.

La visibilidad y representación de la diversidad dentro del propio colectivo también será protagonista. La jornada abordará la inclusión real de personas trans y no binarias en la oferta turística, así como la visibilización de lesbianas, personas mayores LGBT+ y perfiles queer. La cultura se convierte aquí en herramienta clave, con propuestas de programación diversa que celebran identidades y narrativas plurales.

En un entorno cada vez más competitivo, la innovación en marketing y comunicación dirigida al público LGBT+ será otro de los temas destacados. Se analizará cómo conectar con este segmento a través de campañas auténticas, narrativas reales e inclusivas, así como el papel que juegan los influencers y creadores de contenido en la toma de decisiones del viajero. Además, se explorarán experiencias personalizadas como el turismo wellness, deportivo o gastronómico, que ofrecen un alto valor añadido.

La jornada también servirá como punto de encuentro para el networking y el desarrollo de alianzas estratégicas. Se promoverá la cooperación entre el sector público y privado, con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos, formación y oportunidades para agencias de viaje, startups y turoperadores que quieran especializarse en este nicho. Por último, se analizará el papel de los grandes eventos y celebraciones, como los festivales del Orgullo y las competiciones deportivas LGBT+.

ACTIVIDADES LÚDICAS ABIERTAS

Además del programa profesional, durante el fin de semana se llevarán a cabo actividades lúdicas abiertas a todos los públicos, con propuestas culturales, música, y celebraciones para disfrutar en un entorno inclusivo y festivo. Estas actividades buscan acercar los valores de la diversidad y la convivencia a la ciudadanía, más allá del ámbito profesional.

Fitur LGBT+ 2026 se presenta como una plataforma clave "para avanzar hacia un turismo más diverso, inclusivo y sostenible, que reconozca la pluralidad de identidades y garantice el derecho a viajar con libertad y seguridad para todas las personas".