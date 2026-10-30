Fitur Lingua 2027 impulsará el turismo idiomático como motor de desarrollo económico, cultural y turístico

FITUR - IFEMA MADRID

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fitur Lingua, la sección especializada en turismo idiomático de la Feria Internacional de Turismo organizada en colaboración con Fedele, Federación Española de Escuelas de Español como Lengua Extranjera, celebrará su séptima edición el jueves 21 de enero en el pabellón 2 de Ifema Madrid.

Siguiendo el lema 'La lengua como efecto multiplicador del turismo', Fitur Lingua 2027 analizará la situación actual y las perspectivas de futuro del turismo idiomático desde una visión internacional, según informa Ifema Madrid.

Entre los contenidos destacados figuran sesiones dedicadas al impacto económico de la enseñanza del español en España, la percepción internacional de nuestro país como destino de aprendizaje de idiomas y la presentación de nuevos datos sobre el perfil, las motivaciones y las oportunidades de negocio asociadas al estudiante internacional de español.

El encuentro contará con representantes de organismos e instituciones de referencia, como ICEX, Turespaña, la Consejería de Educación en Italia, el Instituto Cervantes, entre otros, así como especialistas de organizaciones internacionales vinculadas a la enseñanza de idiomas y la movilidad educativa.

También se abordará la evolución de los flujos internacionales de estudiantes, las oportunidades de los nuevos mercados emisores y las tendencias que marcarán el futuro del sector durante la próxima década.

Además de las sesiones, Fitur Lingua incorporará entre sesiones espacios de networking para fomentar el contacto entre centros educativos, agencias, instituciones y profesionales del sector.

Desde la creación de Fitur Lingua en 2021, la sección se ha consolidado como un espacio enfocado en el potencial del idioma como efecto multiplicador del turismo, combinando aprendizaje, cultura y desarrollo económico.