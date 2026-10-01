Fitur reconoce a Madrid entre los mejores stands en la última edición de la feria

Premios Fitur 2026 - FITUR

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fitur, organizada por Ifema, ha celebrado los Premios FITUR 2026 en los que ha reconocido las mejores propuestas expositivas, iniciativas de turismo activo, proyectos sostenibles y trabajos de investigación turística, y entre las que ha destacado a Madrid por su stand en la última edición.

La ceremonia, celebrada en WAH Madrid, tuvo lugar el miércoles y reunió a representantes institucionales, profesionales del turismo, empresas y destinos nacionales e internacionales, según han informado los organizadores en un comunicado.

En la categoría de 'Mejor Stand0, los premios de Países y Regiones fueron para Guatemala-Inguat, Egyptian Tourism Authority y Department of Culture & Tourism Abu Dhabi; mientras que a nivel institución y regional se reconoció a Madrid, Castilla y León y Turismo de Galicia. En la categoría de empresas se distinguió a Vincci Hoteles, Meliá Hotels International y ALSA.

Los 'Premios Mejor Stand Sostenible' distinguieron al Gobierno de Cantabria, Piñero, Ayuntamiento de Castelldefels y Turismo de Galicia por sus propuestas expositivas desarrolladas bajo "criterios responsables y de minimización del impacto ambiental".

Por su parte, los 'Premios FITUR Turismo Activo' reconocieron en la categoría nacional las propuestas 'Huesca, la magia de la aventura' y 'L'arròs de Castelldefels Enogastronomic Experience'. En la categoría internacional fueron premiadas Ruta de las Aves del Noreste Mexicano y Festa de Caminhadas na Arrábida, de Setúbal (Portugal).

Finalmente, FITUR entregó el 'XXIII Premio Tribuna FITUR-Jorge Vila Fradera', destinado a reconocer la investigación y el conocimiento aplicado al turismo, a 'Gestión pública del turismo e innovación en destinos urbanos: Estado de la cuestión', de Núria Guitart Casalderrey, profesora de la Universidad de Deusto y gerente experta en turismo de Deloitte.

Entre los participantes en el evento estuvieron la directora general de Políticas Turísticas del Ministerio de Industria y Turismo, Ana Muñoz Llabrés; el presidente del Comité Organizador de FITUR y presidente de Iberia, Marco Sansavini, y el vicepresidente ejecutivo de Ifema, Daniel Martínez.