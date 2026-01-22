Fitur Sports destaca el turismo deportivo como motor estratégico de desarrollo económico y territorial

Fitur Sports. - IFEMA MADRID

Fitur Sports, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, vuelve a ser en su cuarta edición un punto de encuentro internacional para los profesionales del turismo deportivo y confirma una vez más el papel estratégico del binomio turismo-deporte como generador de riqueza, cohesión territorial y proyección internacional.

Así lo ha destacado Ifema Madrid en un comunicado, en el que ha señalado que el evento, organizado en colaboración con Afydad, reúne durante tres jornadas a los principales actores del sector para analizar tendencias, negocio e innovación en ámbitos como el deporte outdoor, el deporte de competición, los eventos deportivos y el Sports Business Travel, con un marcado enfoque en el negocio profesional.

Durante la inauguración, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, afirmó que "el deporte y el turismo son dos motores indisolubles de desarrollo, proyección internacional y bienestar social", y destacó el turismo deportivo como una palanca para dinamizar territorios y reforzar la marca de los destinos. Asimismo, puso en valor a Fitur como plataforma internacional de negocio e intercambio de conocimiento estratégico, en una edición que se desarrolla en el nuevo Pabellón del Conocimiento.

En este contexto, Martínez subrayó la celebración del próximo Gran Premio de España de Fórmula 1 en Ifema Madrid, previsto para el mes de septiembre, que generará un impacto económico estimado de 450 millones de euros y más de 8.200 empleos en la región.

Por su parte, el presidente de Afydad, Andrés de la Dehesa, destacó el crecimiento "cuantitativo y cualitativo" de Fitur Sports como reflejo de la evolución del sector y señaló que "el turismo deportivo ya no es una acción puntual, sino una auténtica estrategia territorial".

En su intervención, subrayó su contribución a la desestacionalización, al empleo estable y a la generación de oportunidades para los jóvenes, así como la necesidad de desarrollar clústeres deportivos en las comunidades autónomas y reforzar el reconocimiento de las marcas españolas de artículos deportivos.

De la Dehesa recordó además que, según datos del INE, el turismo deportivo alcanzó los 8.719 millones de euros en 2024, con una previsión de crecimiento de entre el 5% y el 10% al cierre de 2025.

En la misma línea, el presidente del Consejo de Turismo de la CEOE, Juan Cierco, señaló que Fitur Sports "es la expresión de una tendencia clara, el deporte y el turismo se potencian mutuamente como motores económicos y sociales", y puso el acento en el potencial del Sports Business Travel y en la colaboración público-privada para mejorar la competitividad del turismo deportivo español.

Durante la mesa redonda dedicada a los fondos europeos, los participantes coincidieron en situar el turismo deportivo como vía para la diversificación de la oferta y el impulso de la economía local. En este ámbito, se destacó que estos fondos han permitido la mejora de al menos 300 instalaciones deportivas y la puesta en marcha de proyectos vinculados al turismo sostenible y al deporte.

La jornada también puso en valor el potencial del turismo azul y de los deportes náuticos como elementos capaces de mantener la actividad turística durante todo el año. Lanzarote se presentó como caso de éxito, con un impacto económico superior a 32 millones de euros y la llegada de deportistas de más de 50 países, mientras que Vigo destacó por el impacto de 5 millones de euros asociado a la celebración de eventos náuticos.

Asimismo, se subrayó la contribución del golf y el esquí al desarrollo sostenible de los territorios. En el caso del golf, se destacó su bajo consumo de agua y su papel como sumidero de CO2 y espacio de biodiversidad, mientras que el esquí fue señalado como motor de empleo, con más de 3.000 puestos de trabajo, y como herramienta para fijar población en zonas rurales.

La primera jornada abordó también el papel de la inteligencia artificial y el análisis de datos en la gestión del turismo deportivo, así como el turismo de montaña y las actividades deportivas en espacios naturales. El programa continuará este jueves con las tendencias del deporte de competición y los eventos deportivos, y el viernes con el análisis del Sports Business Travel.