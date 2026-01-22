Fitur TechY celebra su 20º aniversario como principal foro sobre la transformación del sector turístico - IFEMA MADRID

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fitur TechY, la sección especializada en innovación, sostenibilidad y tecnología turística organizada por FITUR en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), ha celebra su 20ª edición como el principal foro de reflexión y análisis sobre la transformación del sector turístico.

Bajo el lema 'De Robot a Aliado', Fitur TechY reúne a líderes empresariales, responsables institucionales y expertos internacionales para abordar el impacto de la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la gobernanza digital en el futuro del turismo, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, que se celebra hasta el domingo en Ifema Madrid.

La jornada inaugural estuvo protagonizada por apertura oficial a cargo del presidente del ITH, Fede Fuster, que ha dado paso al foro TechYnegocio, centrado en cómo la innovación tecnológica está redefiniendo la gestión hotelera y la toma de decisiones estratégicas.

En el programa del miércoles destacó una entrevista con Bruno Hallé (Cushman & Wakefield) y Rafael del Castillo Ferreira (Studio Oriente), así como una mesa de análisis sobre las claves del turismo actual y futuro con Jorge Marichal (CEHAT) y Óscar Perelli (Exceltur), según ha destacado el recinto ferial en un comunicado.

La aplicación real de la tecnología al negocio hotelero ha centrado buena parte del programa, con sesiones dedicadas al Revenue Advertising y, especialmente, a la inteligencia artificial aplicada a los hoteles, con la intervención del experto internacional Lasse Rouhiainen, quien ha analizado las soluciones que ya están funcionando y las que serán imprescindibles en 2026.

Durante la tarde, el debate se trasladó al impacto de la automatización en la operativa diaria con la mesa 'Humanos & Robots, convivencia y optimización', así como a la rentabilidad de integrar la sostenibilidad económica, ambiental y social en los modelos de negocio hoteleros. La jornada concluyó con la entrega de los Premios Sergestur, que reconocen a las personas que contribuyen al desarrollo y mejora del sector turístico.

De forma paralela, el foro 'TechYsostenibilidad' puso el foco en la innovación regenerativa y el papel de la tecnología como motor de un turismo más responsable. Durante la mañana del miércoles se abordaron cuestiones como la transformación de destinos, la economía circular, la eficiencia energética y la movilidad sostenible, concluyendo con la IX edición del Premio de Turismo Responsable y Sostenible Fitur-Fundación InterMundial Seguros.

La primera jornada cerró con el foro 'TechYdestino', centrado en la gobernanza turística en la era de la inteligencia artificial, la gestión del dato y la necesidad de modelos transparentes y éticos. Entre los destacados del programa figura la ponencia de Florence Kaci (Phocuswright) sobre las tendencias globales del mercado turístico en 2026, así como distintos debates sobre competitividad digital, soberanía del dato y responsabilidad ética.

Por su parte, el foro 'TechYfuturo' ofreció una visión prospectiva sobre la evolución de los espacios, las experiencias y los modelos de gestión en un contexto marcado por la IA, la robótica y las realidades inmersivas. Las sesiones abordaron desde la arquitectura artificial y el diseño de las ciudades del futuro hasta la personalización, el marketing turístico basado en datos y la hospitalidad consciente.

En el marco de esta edición se ha presentado 'ITH Lab', un nuevo espacio dinámico orientado a la interacción directa con la innovación, que incluye demostraciones de robótica avanzada y tecnologías aplicadas a la ITH TechYroom 3.0, accesibles mediante realidad virtual y experiencias físicas.

Con Grupo Cooperativo Cajamar como patrocinador principal y el apoyo de Orange Empresas y Enovam, Fitur TechY arranca así su 20º aniversario proponiendo una visión práctica y estratégica de la innovación, orientada a poner la tecnología al servicio de las personas, del planeta y del propósito empresarial.