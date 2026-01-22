Fitur Woman reivindica el talento femenino en la toma de decisiones del sector turístico - IFEMA MADRID

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La V edición de Fitur Woman ha reivindicado la diversidad y el talento femenino en la toma de decisiones del sector turístico, poniendo el foco en la necesidad de que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad para liderar iniciativas innovadoras y generar un impacto positivo en la industria.

La sección, organizada por Fitur en colaboración con Women Leading Tourism (WLT) y con el apoyo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y su marca país 'Descubre Puerto Rico', se celebra en el marco de la Feria Internacional de Turismo, que se celebra hasta el domingo en Ifema Madrid marcada por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Para la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede, Fitur Woman es "un espacio de diálogo y de inspiración, pero también de acción, que visibiliza el talento femenino, genera conocimiento y promueve cambios reales desde los sectores más estratégicos de nuestra economía".

En este sentido, ha señalado que "para que el crecimiento del turismo sea sostenible y competitivo, debe ser también inclusivo". "El liderazgo femenino no es una opción, es una necesidad", ha afirmado.

Según ha compartido Ifema Madrid en un comunicado, la edición de este año pone el foco en dos ejes clave: la inversión y el empoderamiento económico. Priede explicó que la inversión debe entenderse no solo en términos financieros, sino como una apuesta por proyectos, personas y modelos de negocio que integren la diversidad y el talento femenino en la toma de decisiones, mientras que el empoderamiento es la base para que más mujeres lideren iniciativas innovadoras en el sector.

Por su parte, la presidenta de Women Leading Tourism, Maribel Rodríguez, destacó la importancia del liderazgo femenino en un contexto de crecimiento turístico sin precedentes y subrayó que "uno de cada tres nuevos empleos que se van a generar en el mundo en los próximos años corresponderá al sector turístico", donde actualmente el 54% de las personas trabajadoras son mujeres. "Invertir en las personas es el verdadero activo estratégico del turismo", añadió Rodríguez.

Durante la jornada también se presentaron las embajadoras de WLT, María Lourdes Prieto (México), Amora Carvajal (Perú) e Isabel Oliver (España). A continuación, la presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, analizó la nueva era del turismo y destacó que 2025 fue el mejor año de la historia del sector, con 1.550 millones de llegadas internacionales, ingresos de 11,7 billones de dólares, el 10,3% del PIB mundial y 371 millones de empleos, de los cuales el 40% corresponden a mujeres. En este sentido, defendió que el empoderamiento femenino es una estrategia con impacto social y económico.

La eurodiputada y miembro de la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo, Elena Kontoura, afirmó que la diversidad en los consejos de administración y la presencia de mujeres con talento mejoran el desempeño de las empresas, aunque lamentó que las mujeres sigan ocupando una proporción reducida de los puestos directivos y estén más expuestas a condiciones laborales precarias.

Asimismo, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, puso en valor el compromiso institucional con un modelo turístico que genera oportunidades para las mujeres, aunque puso el foco en la necesidad de reducir la brecha salarial. También destacó la importancia de atraer talento, invertir en infraestructuras y potenciar la conectividad aérea para impulsar el turismo.

A lo largo de la jornada, las expertas analizaron el turismo como motor de empoderamiento económico, los desafíos en materia de igualdad, brecha salarial y precariedad laboral, así como los retos del sector en 2026 y las oportunidades del liderazgo femenino a nivel regional.

El encuentro contó con la participación de numerosas representantes institucionales y empresariales del ámbito turístico y concluyó con la entrega de distinciones a Eduardo Santander, por su "liderazgo global"; Marian Muro, por su "aportación a un destino"; Helena Murano, como "persona comprometida"; y John Sage, como "empresa comprometida".