FiturNext registra más de 350 iniciativas candidatas al reto sobre turismo y preservación de identidad cultural

Archivo - Fiturnext 2027 abordará la preservación y promoción de la identidad cultural en el turismo. - IFEMA MADRID - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

FiturNext, el observatorio de Fitur dedicado dedicado a promover buenas prácticas turísticas en clave de sostenibilidad, mantiene abierta la convocatoria de búsqueda de iniciativas para el Reto 2027, dedicado a cómo el turismo puede contribuir a la preservación y la promoción de la identidad cultural, y hasta ahora ha registrado más de 350 iniciativas.

De entre ellas, nueve quedarán como finalistas y tres se convertirán en las ganadoras de esta próxima edición de la Feria Internacional del Turismo, que se celebrará del 20 al 24 de enero de 2027, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La identidad cultural de los territorios --su patrimonio, sus tradiciones, sus saberes y sus formas de vida-- constituye uno de los activos más valiosos y más vulnerables del turismo, han señalado desde la entidad ferial. Por ello, el crecimiento del sector puede suponer un aliado para su preservación y dinamización, pero también una amenaza para la autenticidad cultural.

Durante el avance de la investigación, se han definido algunas líneas temáticas que engloban los valores de los proyectos analizados como la revitalización y regeneración del patrimonio, dirigida a iniciativas que trabajan para recuperar, rehabilitar o reactivar el patrimonio cultural tangible e intangible de un territorio, de forma que el turismo actúe "como motor de regeneración y no de degradación".

También destacan iniciativas turísticas identitarias impulsadas por la comunidad local y que estén enfocadas en proyectos de base comunitaria que ponen en valor la identidad propia de un territorio como elemento central de la experiencia turística, con las comunidades locales como protagonistas y principales beneficiarias.

Se pone en valor también la creación de un producto turístico basado en la identidad: para agencias de viajes, operadores, empresas de experiencias y otras entidades que desarrollan productos turísticos que hacen de la identidad cultural del destino su propuesta de valor diferencial.

Esta es la octava edición del observatorio, que ya cuenta con un gran recorrido y reconocimiento en la industria del turismo responsable y sostenible. FiturNext ha analizado durante estos últimos años más de 2.000 iniciativas que abordan buenas prácticas sostenibles en sus destinos.

De manera paralela, el podcast Destino FiturNext continúa con su segunda temporada, ahora también disponible en Spotify y Apple Podcasts, con nuevos episodios centrados en el turismo como motor del impacto positivo en las comunidades y el medioambiente.