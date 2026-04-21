El Foro de las Ciudades de Madrid 2026 acogerá la final de la Open Call for Waste Management Startups de Ecoembes

El Foro de las Ciudades de Madrid 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades de Madrid 2026 acogerá la final de la Open Call for Waste Management Startups, una competición internacional impulsada por TheCircularLab, el laboratorio de innovación abierta en economía circular de Ecoembes.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, la iniciativa busca conectar a 'startups' que desarrollan soluciones tecnológicas innovadoras con las principales organizaciones del sector de la gestión de residuos y la economía circular.

La séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid será el punto de encuentro de este evento que busca dar respuesta a la gestión de residuos en las ciudades y la mejora de la eficiencia operativa en las plantas de selección de residuos. La competición ha despertado el interés de startups circulares alrededor del mundo, recibiendo a lo largo de los últimos meses más de 160 candidaturas de 50 países diferentes.

Entre todas las candidaturas recibidas, en esta edición del Foro de las Ciudades se darán a conocer los proyectos de las ocho startups finalistas, y se fallará la mejor propuesta para cada uno de los retos. Los ganadores recibirán un premio económico de 2.000 euros y la oportunidad de desarrollar una prueba de concepto real junto a Ecoembes y organizaciones líderes del sector. El encuentro también reunirá a prescriptores y expertos de primer nivel que dialogarán sobre economía circular e innovación.

El evento tendrá lugar el 10 de junio de 16 a 19 horas en el Auditorio 3 Ciudad Circula" y está abierto al público, pudiendo asistir todos aquellos que estén interesados en la innovación, el emprendimiento y la economía circular.

La primera categoría abarca todas las iniciativas de las empresas para mejorar la recogida de residuos desde el momento en que el ciudadano los genera hasta su llegada a las plantas de selección, fomentando la participación ciudadana, la digitalización, la optimización de rutas y la trazabilidad. Se valorarán propuestas con nuevas modalidades de recogida selectiva, herramientas aplicables al proceso de acopio y contenerización, o soluciones que mejoren el transporte y la logística de los residuos.

La segunda categoría se centra en mejorar la eficiencia operativa en las plantas de selección, promoviendo el uso de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, blockchain o Internet de las Cosas (IoT) para digitalizar procesos, optimizar la separación y clasificación de materiales y reforzar la trazabilidad de las balas.

"El Foro de las Ciudades de Madrid 2026 se ha consolidado como un espacio de referencia en España para debatir sobre sostenibilidad, innovación urbana y gestión de ciudades más verdes. Reúne a más de 200 ponentes, 50 ciudades y cientos de profesionales del ámbito público y privado", ha destacado.

La edición de 2026, que se celebrará del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid, será el mejor escaparate para dar visibilidad a las soluciones que están configurando hoy el futuro sin residuos de las ciudades del mundo.