El Foro de las Ciudades Madrid 2026 reunirá a 200 ponentes en 35 sesiones del 9 al 11 de junio

Foro de las Ciudades en Ifema Madrid - IFEMA MADRID

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid, que se celebrará entre el 9 y el 11 de junio en Ifema Madrid, contará con la participación de cerca de 200 ponentes, repartidos en 35 sesiones que se desarrollarán de manera simultánea en cuatro auditorios temáticos.

En el evento participarán ciudades internacionales como Praga, Berlín, Turín, Munich, Medellín, Guimaraes, Dublín, Lyon o Calgary, entre otras, además de las cinco capitales iberoamericanas ganadoras de los Premios Innovación 2026 de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

El evento se celebrará en el Pabellón 9 de Ifema, donde compartirá espacio con la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente (TECMA), según ha informado la organización en un comunicado, donde destaca el "importante apoyo institucional" del evento.

Entre los principales colaboradores destaca la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, así como más de 40 organizaciones internacionales, como ICLEI Europa, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la UCCI, o la Red Española de Ciudades Inteligentes, entre otros.

La participación internacional tendrá especial protagonismo en los espacios dedicados a futuros urbanos y la digitalización en entornos urbanos. El Foro de las Ciudades ha abierto ya el plazo de inscripción para los asistentes, que en caso de profesionales de la gestión urbana podrán disfrutar de un código bonificado.