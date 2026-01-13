El Foro de las Ciudades de Madrid abre la convocatoria de la tercera edición del Premio Árbol - IFEMA MADRID

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Foro de las Ciudades de Madrid, que organiza Ifema Madrid, ha abierto la convocatoria para la presentación de candidaturas a la tercera edición del Premio Árbol, cuya entrega tendrá lugar en el marco de la séptima edición del Foro, que se celebrará del 9 al 11 de junio del 2026.

El plazo para la presentación de proyectos permanecerá abierto hasta el 7 de abril de 2026. Podrán concurrir a esta convocatoria entidades locales y agrupaciones de municipios de España e Iberoamérica, con independencia de su tamaño. Las candidaturas se organizarán en ciudades con más de 100.000 habitantes y ciudades con menos de 100.000 habitantes, ha detallado el Consorcio en un comunicado.

Los proyectos deberán consistir en intervenciones urbanas o interurbanas basadas en la mejora o el aprovechamiento de elementos naturales, la restauración ecológica, la renaturalización de espacios, la conservación o mejora de zonas verdes, el refuerzo de la conectividad ecológica, el desarrollo de infraestructuras verdes o la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza.

En términos generales, se valorarán aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía mediante el uso de la naturaleza como herramienta de transformación urbana. Las candidaturas deberán corresponder a proyectos ejecutados en los últimos tres años o que se encuentren en un estado avanzado de ejecución en el momento de su presentación.

Las bases del premio y la ficha técnica con los materiales requeridos pueden consultarse en https://www.ifema.es/foro-ciudades/doc/bases-premios-arbol/b... y https://www.ifema.es/foro-ciudades/doc/ficha-presentacion-ca....

El jurado estará integrado por miembros del claustro de profesores del Máster en Jardines Históricos y Servicios Ecosistémicos de la Infraestructura Verde de la Universidad Politécnica de Madrid, todos ellos profesionales de reconocido prestigio y expertos en infraestructuras verdes y naturaleza urbana.

El Premio Árbol, en sus dos categorías, se entregará el 10 de junio de 2026, durante las sesiones dedicadas a la renaturalización urbana en la séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid. En la segunda edición del Premio Árbol, los ganadores fueron Las Rozas (Madrid), en la categoría de ciudades de menos de 100.000 habitantes, y Zaragoza, en ciudades de más 100.000 habitantes. Además, el Jurado acordó conceder una mención especial a la ciudad mejicana de Irapuato.