Fruit Attraction convertirá Madrid en punto de encuentro del sector hortofrutícola del 6 al 8 de octubre

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 18ª edición de la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, se instalará del 6 al 8 de octubre en el recinto ferial de Ifema Madrid para convertir la capital en punto de encuentro del sector hortofrutícola con la patata como producto estrella.

Bajo el lema 'Donde la esencia del sector conecta con el mundo', Fruit Attraction, organizada por Ifema Madrid y Fepex, ocupará más de 78.000 m2 repartidos en 10 pabellones de Ifema Madrid --3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14-- donde se presentarán los productos, soluciones, nuevas variedades y formatos, investigaciones, tendencias e innovaciones de las más de 2.400 empresas participantes.

La oferta de la feria, que ya ha abierto el plazo de solicitud de participación, se distribuirá en cuatro áreas especializadas: Fresh Produce, Industria Auxiliar, Fresh Food Logistics e Innova&Tech. Con todo ello, los organizadores prevén registrar un nuevo récord de participación con la asistencia de más de 121.000 profesionales de 152 países.

Además, según ha indicado Ifema Madrid en un comunicado, Fruit Attraction ofrecerá una plataforma de impulso y expansión internacional con el 'Programa de Compradores Internacionales' que, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Icex y Fepex, invitará a Madrid a 700 grandes compradores, jefes de compra retail, importadores y mayoristas de más de 50 países.

En este marco, destaca también el programa 'Países Importadores Invitados', que este año contará con China y Emiratos Árabes Unidos como protagonistas. Así, las empresas del sector tendrán la oportunidad de ganar visibilidad y posicionamiento internacional en un entorno altamente especializado, establecer contactos profesionales, acceder de forma directa a compradores y distribuidores de todo el mundo y conocer de primera mano las nuevas tendencias e innovaciones que están marcando el rumbo del mercado hortofrutícola.