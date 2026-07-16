Fruit Attraction lanza una nueva edición de Factoría Chef, un espacio gastronómico con productos hortofrutícolas

Fruit Attraction 2026 lanza una nueva convocatoria de Factoría Chef - IFEMA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fruit Attraction, la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas que se celebra del 6 al 8 de octubre en Ifema Madrid, ha lanzado una nueva edición de Factoría Chef, un espacio gastronómico con protagonismo para los productos hortofrutícolas.

A través de demostraciones culinarias y presentaciones, en este escenario se mostrarán las infinitas posibilidades del producto fresco, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Este espacio es gratuito y de acceso exclusivo para las empresas participantes en el Área Fresh Produce, garantizando que cada propuesta gastronómica gire en torno "al saludable y delicioso mundo de las frutas y hortalizas".

"Una manera de promover el consumo de frutas, verduras y hortalizas de manera creativa a través de emocionantes showscookings", ha señalado Ifema Madrid en un comunicado.

Las empresas interesadas en participar en Factoría Chef pueden reservar su espacio hasta el próximo 2 de septiembre. Este espacio proporciona a las empresas participantes un escenario "completamente equipado" para la celebración de sus demostraciones.

Cada presentación, con una duración máxima de 40 minutos, constituye "una oportunidad" para mostrar las posibilidades de sus productos. Fruit Attraction apunta a la participación de más de 2.500 empresas, una ocupación total de 162.000 metros cuadrados repartidos en 10 pabellones y una asistencia de más de 121.000 profesionales de más de 150 países.