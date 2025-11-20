Genera y Matelec echan el cierre poniendo en valor la electrificación y el talento técnico nacional

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, un encuentro profesional que integra las ferias Genera y Matelec - IFEMA MADRID

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización, un encuentro profesional que integra las ferias Genera y Matelec, ha cerrado este jueves su programa de actividades poniendo en valor la relevancia de la electrificación en la transición energética y el papel del talento técnico nacional en el futuro del sector.

En un comunicado, Ifema Madrid ha destacado la valoración general positiva por parte de empresas, asociaciones, operadores, instaladores y entidades públicas y la capacidad de Genera y Matelec para "reunir a la cadena de valor del sector eléctrico y descarbonizado, ofrecer contenidos técnicos de alto nivel, así como conectar a los profesionales en torno a los retos de la transición energética".

El acto central en el espacio central Global Forum ha sido la presentación del Informe OREVE 2025, trabajo conjunto del Observatorio de la Rehabilitación Eléctrica de la Vivienda en España (OREVE) y del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) que este año ha estado centrado en la visión del usuario final sobre la importancia de la rehabilitación integral.

Según este estudio, ocho de cada diez rehabilitaciones no han priorizado la descarbonización, lo que evidencia una desconexión significativa entre los objetivos climáticos de cero emisiones fijados por la Unión Europea para 2050 y la realidad del mercado de la reforma.

"Cuando alguien se compra una casa, no se para a mirar cómo está el cuadro eléctrico. Tenemos más conocimiento de las características técnicas cuando compramos una batidora que cuando adquirimos una vivienda", ha destacado Juan López-Asiaín, responsable del Gabinete Técnico del CGATE.

"Informar y formar a la ciudadanía española sobre los beneficios de la descarbonización y la eficiencia energética en el hogar es una de las tareas" que tiene sobre la mesa el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. "A la hora de acometer una reforma el ciudadano sopesa primero la rentabilidad, y en eso no se tiene en cuenta la eficiencia energética. No se sabe muy bien cómo hacerlo o si se pueden conseguir subvenciones", ha apuntado su consejero técnico Adrián Escobar.

La realización de más campañas informativas para usos como la rehabilitación por etapas o el nuevo pasaporte de rehabilitación de la vivienda son medidas principales para los profesionales de la instalación y los materiales eléctricos.

"La ciudadanía no sabe que puede hacer cosas para favorecer la descarbonización, hay un hueco muy grande entre los objetivos de país y los de los españoles. Conceptos que calen como el de rehabilitación integral de la vivienda son claves, porque tenemos que transformar el parque de vivienda actual que tiene una mayoría de segunda mano", ha advertido el director general de AFME, Oscar Querol.

La asociación de fabricantes de material eléctrico ha sido también organizador de la otra charla del Global Forum, dedicada a hablar sobre la seguridad necesaria en estos productos y el papel de la vigilancia de mercado. Ha completado el programa de la Sala B del espacio la ponencia sobre flexibilidad de la demanda eléctrica y una charla informativa sobre los 100 años de la firma Simon.

PREMIOS Y FOROS

Durante la última jornada también se han entregado los premios del Concurso de Jóvenes Instaladores, una iniciativa integrada en el espacio El Mundo del Instalador y organizada con el apoyo de FENIE. El alumno Carlos Larranz, de la delegación de Huesca, ha resultado ganador de la prueba, con el cordobés Manuel Hidalgo en segundo lugar y Hugo Gutiérrez, estudiante de Toledo, en tercera posición.

El Foro Genera Solar, coordinado por UNEF, ha cerrado su agenda con paneles dedicados a la electrificación de la demanda. En él se ha abordado las herramientas clave para impulsar la electrificación en hogares, empresas e industria.

Los ponentes han analizado en qué punto se encuentra el proceso de electrificación, cómo se puede impulsar su desarrollo y los nuevos modelos que están haciéndolo avanzar, como el autoconsumo, el almacenamiento, la movilidad eléctrica, la climatización eficiente, las comunidades energéticas o la fotovoltaica flotante en balsas de riego.

La sesión ha sido inaugurada por el director general de Planificación y Coordinación Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Víctor Marcos y el director general de UNEF, José Donoso. Ambos coincidieron en que la electrificación no es una tendencia futura, sino una realidad inmediata que debe avanzar al mismo ritmo que el desarrollo renovable.

Los foros técnicos dedicados a los Certificados de Ahorro Energético (CAE) y a la automatización de edificios KNX han concluido su programación con debates sobre buenas prácticas, financiación y casos reales de integración tecnológica. Las sesiones han destacado cómo la digitalización y la eficiencia energética avanzan de forma conjunta para mejorar la gestión de la energía en edificios y empresas.

Por su parte, el Centro de Convenciones Norte ha culminado su programación con sesiones centradas en descarbonización industrial, hidrógeno renovable, almacenamiento, redes de calor y frío o ahorro energético. Estos contenidos han ofrecido una visión clara del papel de la innovación y la tecnología aplicada en la transformación de los procesos productivos intensivos en energía.