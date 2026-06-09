Global Mobility Call 2026 arranca con foco en la IA, los operadores de transporte y la movilidad del futuro. - IFEMA MADRID

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ecosistema de la movilidad se ha reunido en la primera jornada de Global Mobility Call 2026 este martes en Ifema Madrid con una agenda marcada por la visión estratégica, la innovación tecnológica y el análisis de los grandes retos del transporte y la movilidad del futuro.

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, la sesión inaugural ha marcado el tono de una jornada articulada en torno a la idea de que "la movilidad ya no es un sector, sino un ecosistema", en el que convergen políticas públicas, operadores, industria y tecnología.

El evento ha arrancado con la apertura institucional en el Auditorio principal, en la que ha participado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, acompañado por el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, quienes han puesto en valor "la rápida evolución del encuentro hasta convertirse en uno de los principales foros internacionales del sector".

Durante su intervención, Rodrigo ha subrayado que, en apenas cinco años, Global Mobility Call se ha consolidado como "un referente mundial para el diseño del transporte, la logística y la movilidad del futuro", destacando su capacidad para reunir a administraciones, empresas, operadores, fabricantes, ingenieros y expertos en un mismo espacio.

Asimismo, Rodrigo ha incidido en la necesidad de "reforzar la colaboración público-privada como palanca clave para mejorar el transporte público y avanzar en sistemas de movilidad más eficientes y sostenibles".

Entre los contenidos del programa, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado el proyecto del Teleférico de Madrid, una iniciativa dada a conocer por el concejal delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, como ejemplo de solución innovadora para mejorar la conectividad y diversificar los modos de transporte en la ciudad.

En el plano congresual, la jornada ha comenzado con la intervención del director de estrategia de Transport for London, Shashi Verma, que ha defendido la necesidad de diseñar sistemas de transporte "más integrados, comprensibles y centrados en el usuario".

FINANCIACIÓN, REGULACIÓN O DESCARBONIZACIÓN

Otro de los ejes del día ha sido la mesa sobre retos de la movilidad para autoridades y grandes operadores, en la que responsables de organismos de transporte y operadores han abordado cuestiones como la financiación, la regulación o la descarbonización.

En este contexto, se ha reforzado el papel del transporte colectivo --especialmente el autobús-- como elemento vertebrador de la movilidad urbana y metropolitana. La jornada ha estado también marcada por el protagonismo de la inteligencia artificial y el uso del dato, con sesiones orientadas a su aplicación en la operación y planificación del transporte.

Expertos del sector han coincidido en señalar que estas herramientas serán clave para mejorar "la eficiencia, optimizar recursos y elevar la calidad del servicio". El programa ha abordado además la transición energética, la intermodalidad y la evolución de los distintos modos de transporte, incluyendo el papel de la motocicleta y los vehículos ligeros en el nuevo ecosistema de movilidad, junto a la transformación de la industria en Europa.

En paralelo, las ágoras temáticas han ofrecido una vertiente "más aplicada", con sesiones centradas en ciudades, movilidad laboral, transporte rural, seguridad vial, logística, innovación y economía circular, permitiendo trasladar el debate estratégico a soluciones concretas.

Uno de los momentos de mayor impacto ha sido la intervención del piloto Isidre Esteve que ha aportado "una visión inspiradora" vinculada a la superación, la innovación y la movilidad sostenible. Finalmente, se le ha reconocido como Embajador de Global Mobility Call.

La primera jornada se ha completado con una intensa actividad en la zona expositiva, donde compañías y operadores como ALSA, Avanza, Cepsa, CRTM, EMT Madrid, Grupo Ruiz, Hyundai, Indra, Metro de Madrid, Moventis, RACE, Sistem, Smart City Clúster, Volvo, han mostrado sus soluciones en un entorno orientado al networking y al desarrollo de negocio.

SEGUNDA JORNADA: TECNOLOGÍA, ELECTRIFICACIÓN Y TRANSPORTE PÚBLICO

La segunda jornada de Global Mobility Call 2026 se presenta como "una de las más completas del evento", con una agenda centrada en la automoción, el transporte público, la electrificación y la innovación tecnológica.

El Auditorio principal reúne algunos de los principales hitos del día, como el España Auto CEO Summit, donde se analizan las perspectivas del sector, así como sesiones sobre vehículo conectado, nuevos modelos de negocio y los desafíos actuales del transporte.

Todo ello con el objetivo de avanzar en "una movilidad más sostenible y posicionar a España como referente de cara a 2030". Además, la jornada presta especial atención a aspectos clave como "el talento y el liderazgo femenino, la digitalización, la experiencia del usuario y la evolución de la industria en un entorno marcado por la transición energética".

En paralelo, las ágoras ofrecen un enfoque "más práctico", con contenidos sobre movilidad urbana, electrificación, transporte público, contratación y nuevos servicios, conectando la estrategia con la realidad del mercado. En conjunto, Global Mobility Call combina contenido, exposición y networking para seguir impulsando "una movilidad más eficiente, conectada y centrada en el ciudadano".