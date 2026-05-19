Global Mobility Call se alía con Asociación para la Cooperación Industrial España-China

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call ha firmado una colaboración con la Asociación para la Cooperación Industrial España-China (ACIIEC) como "paso relevante" para su apertura al mercado chino y a los corredores internacionales de innovación y movilidad.

Como parte de este acuerdo, ACIIEC representó a Global Mobility Call en CITSE --China International Transportation & Smart Equipment Exhibition--, uno de los principales encuentros de referencia en Asia para los sectores de movilidad, transporte inteligente, industria y tecnologías avanzadas.

De este modo, empresas, instituciones y actores estratégicos del mercado asiático pudieron conocer en detalle la propuesta de Global Mobility Call, generando nuevas oportunidades de cooperación entre Europa y Asia, ha indicado Ifema Madrid en un comunicado.

Esta iniciativa parte del plan de acción internacional de GMC, orientado a reforzar su presencia en mercados estratégicos y construir un ecosistema global de innovación y movilidad sostenible. En el caso de China, la colaboración se focaliza en ámbitos como la logística, la fabricación de vehículos y componentes, la descarbonización industrial, las tecnologías inteligentes y los nuevos modelos de movilidad.

A través de la alianza con ACIIEC, Global Mobility Call facilita la incorporación de empresas, delegaciones y ponentes internacionales procedentes del ecosistema empresarial y tecnológico chino, reforzando el carácter global del congreso y ampliando las oportunidades de negocio e intercambio entre ambos mercados.

Asimismo, el acuerdo contempla la promoción de futuras participaciones agrupadas, delegaciones empresariales y espacios de networking orientados a conectar compañías europeas y asiáticas en torno a los grandes desafíos de movilidad, energía e innovación industrial.

Con iniciativas como esta, desde Global Mobility Call se busca avanzar en el objetivo de conectar Europa con mercados estratégicos y consolidarse como una plataforma internacional de referencia para la generación de alianzas, inversión y transformación sostenible.