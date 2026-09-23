Global Mobility Call lleva a FIAA el debate sobre el autobús como "pieza clave" de la nueva movilidad

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Global Mobility Call trasladará este jueves la Feria Internacional del Autobús y del Autocar (FIAA) cómo conseguir que el autobús sea una pieza "más útil, integrada, sostenible, inteligente y confiable dentro de la nueva movilidad".

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, bajo el título 'El autobús que conecta la nueva movilidad: sistema, servicio y confianza', la jornada reunirá de 10 a 14 horas a administraciones públicas, operadores, industria, empresas energéticas, compañías tecnológicas y expertos.

El formato combina una mesa de expertos con 28 referentes distribuidos después en cuatro grupos de siete participantes, 90 minutos de trabajo y una defensa pública de resultados mediante cuatro Elevator Pitch.

UNA MESA REDONDA PARA ATERRIZAR CUATRO DECISIONES SECTORIALES

La Jefa de Área de Transportes Interurbanos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Montserrat Andújar, abrirá la sesión y moderará la mesa redonda. El director del Servicio de Transporte de EMT Madrid, Carlos Sierra Martín-Serrano, abordará el papel del autobús como columna vertebral del territorio; la product manager eBus de Iberdrola, Yolanda Bermejo, la descarbonización desde la lógica de vehículo, energía, recarga y coste total; el director de Arriva Madrid, Francisco Vilches, los casos de uso de datos e inteligencia artificial en la operación; y el director de Negocio Autobuses de Farizon, Javier Calvarro, la seguridad, accesibilidad y experiencia del viajero.

Tras la mesa redonda, 28 profesionales se distribuirán en cuatro grupos de trabajo durante 90 minutos. Cada mesa tendrá un encargo concreto, acordar un diagnóstico compartido, seleccionar tres prioridades, formular una propuesta o piloto realizable, definir un indicador de éxito y resumir la conclusión en un titular o compromiso.

A partir de las 12.30 horas, los cuatro grupos defenderán sus resultados en formato 'elevator pitch' ante la audiencia. El diseño de la sesión busca que el conocimiento no termine en una conversación interna, sino que se convierta en decisiones comprensibles, comparables y susceptibles de tener continuidad.