Global Mobility Call reúne en FIAA al sector del autobús para abordar los retos de la movilidad del futuro

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MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) - El sector del autobús ha analizado durante una jornada del Corner Global Mobility Call, celebrada en el marco de FIAA en Ifema Madrid, los principales retos que afronta este modo de transporte para adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad, con especial atención a la electrificación, la digitalización, el uso de datos y la mejora de la experiencia del viajero.

Según informa Ifema Madrid, la jornada reunió visiones de la Administración, operadores, fabricantes, empresas de energía, tecnología y otros agentes del ecosistema con un objetivo común: convertir los retos del sector en propuestas aplicables.

El debate partió de una idea compartida: el autobús ya no puede entenderse únicamente como un vehículo. Su capacidad para vertebrar territorios, acercar empleo, educación y sanidad, reducir emisiones y ofrecer una alternativa real al vehículo privado depende de un sistema completo en el que servicio, infraestructura, energía, datos y experiencia del viajero funcionen de forma coordinada.

La principal conclusión fue transversal: el futuro del autobús no depende de una única innovación, sino de la capacidad de coordinar vehículo, energía, infraestructura, datos, operación y financiación. El objetivo del encuentro no fue elaborar una lista de tendencias, sino identificar barreras concretas y traducirlas en propuestas demostrables que puedan continuar desarrollándose dentro del ecosistema GMC.

CUATRO RETOS PARA HACER DEL AUTOBÚS UNA OPCIÓN MÁS ATRACTIVA

Las conclusiones pusieron igualmente el foco en la necesidad de reducir las barreras administrativas y tecnológicas, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones y reforzar la colaboración público-privada.

El objetivo es que las propuestas surgidas durante el 'Corner' tengan continuidad dentro del observatorio y del ecosistema de Global Mobility Call y puedan traducirse en proyectos concretos, con responsables y próximos pasos definidos.

Entre los principales mensajes trasladados al sector figura la necesidad de abordar la electrificación como un sistema completo que integre vehículo, energía, recarga, red, financiación y operación, garantizando al mismo tiempo que la transición tecnológica no suponga un deterioro del servicio al viajero.

Asimismo, se destacó la importancia de mejorar la velocidad comercial y la prioridad del autobús para reforzar su competitividad frente al vehículo privado, así como de avanzar en el uso de la inteligencia artificial para convertir los proyectos piloto en herramientas aplicables a la toma de decisiones operativas.

La normalización, interoperabilidad y ciberseguridad se señalaron como condiciones necesarias para transformar el creciente volumen de datos en valor, mientras que el autobús conectado puede convertirse también en una fuente de información para mejorar la seguridad vial y contribuir al diseño y mantenimiento de la infraestructura urbana.