El Grupo de Trabajo en Economía Circular inicia su actividad para el Foro de las Ciudades de Madrid 2026

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo en Economía Circular ha comenzado su actividad presencial en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) para desarrollar su informe 2026, que será presentado en la séptima edición del Foro de las Ciudades de Madrid, del 9 al 11 de junio en Ifema Madrid, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por Foro de las Ciudades de Madrid, está compuesta por 26 organizaciones, todas ellas dedicadas a promover la circularidad desde SCRAP hasta otras entidades responsables de la recogida y tratamiento de residuos, empresas, asociaciones, fundaciones y universidades.

A diferencia del documento presentado en las ediciones anteriores, que estaba enfocado a posicionar y visionar aspectos como la innovación o el papel de la ciudadanía, en esta edición el trabajo se centra en un recopilatorio de buenas prácticas aportadas por los miembros del Grupo de Trabajo y que representará casos de éxito en todos los procesos de la cadena de valor de la economía circular.

Este informe será presentado por José Vicente López, coordinador del Grupo, profesor de la UPM y experto en economía circular, en una sesión que se celebrará el día 11 de junio por la mañana en el auditorio Ciudad Circular del Foro, y que acogerá también una decena de ponencias sobre los casos de éxito más relevantes incorporados al documento.

Las entidades que forman el Grupo de Trabajo son la Universidad Politécnica de Madrid, Ecoembes, FCC Medio Ambiente, ANEPMA, PreZero, Ecovidrio, Signus, Sigaus, Recyclia, Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), Fundación para la Economía Circular, PlasticsEurope, Aeversu, Anarpla, Repacar, Cicloplast, Re-viste, Packnet, Ecolec, Asociación de Fabricantes de Latas de Bebidas, Telefónica, Aspapel, Cátedra Cogersa-UNIOVI y Cátedra en Economía Circular-URJC.

El Foro de las Ciudades de Madrid se celebrará de forma simultánea con las ferias TECMA, SRR, SOCIOCARE y Global Mobilty Call, conformando un completo programa impulsado por Ifema Madrid, especialmente diseñado para que las administraciones públicas puedan aprovechar una jornada en el recinto ferial para conocer y analizar soluciones innovadoras en movilidad y urbanismo, dos ámbitos clave para el desarrollo y la calidad de vida en las ciudades.