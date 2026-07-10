GUEXT 2026 incluirá un programa de actividades para impulsar la innovación y el talento en el hospitality

GUEXT 2026 - IFEMA MADRID

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Guext 2026, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el hospitality, prepara una agenda de actividades diseñada para dar respuesta a los principales retos y oportunidades del sector y enfocada en impulsar el conocimiento, la innovación y el talento en el sector.

Organizado por Ifema Madrid, junto a la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias Afines (FELAC), el salón tendrá lugar del 15 al 17 de octubre en el Recinto ferial.

En un comunicado, la institución ferial ha subrayado que Guextacogerá un conjunto de espacios y contenidos orientados a mejorar la competitividad, la eficiencia operativa y la capacidad de innovación de los profesionales del canal Horeca y la restauración colectiva.

Así, Guext Forum se erigirá como el eje central del programa, articulando un espacio de reflexión y debate donde expertos y líderes analizarán las grandes transformaciones que están redefiniendo el ecosistema hospitality.

A través de mesas redondas y ponencias, se abordarán cuestiones clave como la digitalización de las cocinas profesionales, el impacto de la inteligencia artificial, la sostenibilidad operativa, la evolución de los modelos de negocio en la restauración o los nuevos hábitos de consumo de la alimentación fuera del hogar.

Un enfoque que permitirá trasladar conocimiento "útil y aplicable" a los profesionales, poniendo en valor el papel estratégico del equipamiento como palanca de eficiencia operativa, conectividad y mejora de la experiencia de cliente, según han indicado los organizadores.

El programa tratará temas de máxima actualidad a través de sesiones específicas dedicadas a la cocina conectada, al diseño de la sala para construir una experiencia gastronómica coherente y al diseño de cocinas orientado a mejorar el bienestar del personal, la productividad y la atracción de talento.

También se hablará sobre los nuevos modelos de negocio en la restauración, así como del auge de la foodvenience y la evolución del consumo hacia soluciones de alimentación rápidas, saludables y de calidad.

Igualmente, se prestará una especial atención a las colectividades, con una sesión dedicada a la restauración colectiva inteligente, centrada en cómo la tecnología, la trazabilidad y la automatización están transformando los servicios alimentarios institucionales.

Finalmente, otra de las sesiones pondrá el foco en la cocina con conciencia humanitaria, dando visibilidad al trabajo humano y técnico que hay detrás de la respuesta a una emergencia alimentaria, así como de la asistencia y formación dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión social.

Dentro de este espacio, las 'Sobremesas Mab', organizadas por la revista Mab Hostelero, completarán el programa con mesas de debate que profundizarán en cuestiones como la evolución de las cocinas profesionales para hacer frente a la escasez de personal, la presión sobre los costes y la necesidad de optimizar recursos.

También se determinarán los criterios que deben guiar el diseño de cocinas más eficientes, rentables y adaptadas a las necesidades de los operadores. Asimismo, se hablará sobre las principales tendencias en interiorismo y diseño funcional en hoteles, restaurantes y buffets para mejorar la experiencia del cliente y la operativa de los establecimientos.

PREMIOS

Guext 2026 también será escenario de la segunda edición del Premio a Toda una Vida a la Excelencia en Distribución para la Hostelería y la primera edición del Premio FELAC a la Trayectoria Profesional en la Industria Española del Equipamiento para Hostelería.

Por su parte, el espacio KitchenXperience by Dimasa ofrecerá una aproximación práctica a las últimas soluciones en equipamiento y tecnología mediante demostraciones en vivo. En este entorno se celebrará la final del I Concurso Nacional al Mejor Menú Escolar, una iniciativa que pone en valor el papel estratégico de la restauración colectiva en la sociedad.

El certamen reconocerá los mejores menús escolares desarrollados por chefs de empresas de colectividades en las categorías de creatividad, sostenibilidad e innovación, contribuyendo a visibilizar un segmento clave del hospitality. Así, más de 2,5 millones de niños y adolescentes en España utilizan diariamente servicios de comedor escolar, lo que convierte a este sector en un agente fundamental en la promoción de hábitos alimentarios saludables y en la evolución de los modelos de alimentación.

Con este programa, según los organizadores, Guext 2026 se posiciona como un espacio "imprescindible" para los profesionales del hospitality, no solo como escaparate de producto y soluciones, sino como un entorno de generación de "conocimiento estratégico, intercambio de experiencias y detección de oportunidades de negocio".