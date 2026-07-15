Guext 2026 pone en valor el sector del menaje como "pieza clave en la evolución del hospitality"

Guext. - IFEMA MADRID

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Guext 2026, Salón Internacional de Proveedores y ServiciosSalón Internacional de Proveedores y Servicios de hospitality, pondrá en valor el sector del menaje como "pieza clave en la evolución del hospitality"

Según ha señalado Ifema Madrid en un comunicado, el menaje, que abarca desde utensilios de cocina hasta vajilla y equipamiento de servicio, se ha "consolidado como un segmento estratégico dentro del ecosistema hostelero, con impacto tanto en la eficiencia operativa como en la experiencia del cliente".

En un contexto de transformación del sector, este ámbito ha evolucionado desde un componente funcional hacia un elemento "con peso en variables clave del negocio". En cocina, los avances en materiales, ergonomía y eficiencia energética contribuyen a mejorar la productividad y reducir costes, mientras que en sala el diseño, la sostenibilidad y la coherencia estética adquieren mayor relevancia en la percepción del cliente.

CRECIMIENTO DEL SECTOR

Desde el punto de vista económico, el mercado de 'kitchenware' mantiene una evolución positiva. Según estimaciones de Grand View Research, el segmento de 'cookware' generó en España 597,3 millones de dólares en 2025 y podría alcanzar los 787,7 millones en 2033, lo que refleja una tendencia de crecimiento sostenido.

En este contexto, Guext 2026 ofrecerá una visión integral del papel del menaje en la cadena de valor del 'hospitality', reuniendo a fabricantes, distribuidores y profesionales en un espacio orientado al negocio, la innovación y el conocimiento aplicado.

PRESENCIA EMPRESARIAL

La feria contará con la participación de compañías como Denox, GC International Brands, Pujadas o Supreminox, entre otras, que presentarán soluciones diseñadas para uso profesional intensivo, desde utensilios de cocina hasta vajilla, sistemas de almacenaje y equipamiento auxiliar.

Los organizadores han destacado que la presencia de estas firmas refuerza el papel estratégico del menaje y posiciona a Guext como un "espacio clave para la innovación aplicada y la generación de oportunidades comerciales en el sector".

Asimismo, el encuentro busca consolidarse como una plataforma de referencia para conectar oferta y demanda, detectar tendencias y facilitar a los profesionales la adaptación a las nuevas exigencias del mercado.