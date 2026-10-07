Guext Forum reunirá a expertos de la hostelería para analizar los retos que transforman el sector

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MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guext Forum, el Salón Internacional de Proveedores y Servicios para el sector de la hostelería, reunirá del 15 al 17 de octubre, en Ifema Madrid, a expertos en este campo para analizar los retos que transforman el sector.

Esta evento, desarrollado en el Recinto Ferial y organizado por Ifema y en colaboración con la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería (Felac), convertirá el conocimiento y la innovación en "uno de los principales ejes de su segunda edición", ha detallado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante tres jornadas, el Pabellón 12 de Ifema Madrid acogerá a expertos, empresarios y directivos que "compartirán experiencias, casos de éxito y nuevas perspectivas".

Se ha establecido un programa que abordará cuestiones como la digitalización de las cocinas profesionales, la aplicación de la inteligencia artificial a la optimización de procesos, la sostenibilidad operativa, la eficiencia energética, la evolución de los modelos de restauración o los cambios en los hábitos de consumo fuera del hogar. También se prestará atención al diseño de espacios y a las nuevas demandas de un cliente "cada vez más exigente y conectado".

MESAS Y CONFERENCIAS

La jornada del 15 de octubre arrancará con "una mirada al impacto social de la gastronomía" con la mesa 'Cocina con conciencia humanitaria', en la que participarán Óscar Manresa, de la Fundación Catalina; Carlos Maldonado, de Semillas; Víctor Escribano, de Banco de Alimentos; y Cristina Cordón, de ITV Ice Makers.

La evolución del mercado será objeto de análisis en 'Nuevos modelos de negocio en la restauración', con la participación de Ana Moreno, de Devoramos luego ardemos by Montagud; Alejandra Ansón, perteneciente a Ansón y Bonet; Bruno González Calvo, de Grosso Napoletano; y Daniel Domènech, de Pujadas.

También ocuparán un lugar destacado la tecnología y la innovación en espacios como 'La cocina conectada ya está aquí', donde Alex Juncosa, de AJ Global; Irene Amat, miembro de Itama Pastelería; Manuel Mellado, de Coreco; Javier Solá, de Migan-Grupo Sicore; y el chef consultor Juanma López, debatirán sobre conectividad, digitalización y gestión inteligente de las cocinas profesionales.

Será con 'Diseñar la sala: cuando el espacio, el menaje y la experiencia hablan el mismo idioma' cuando "el diseño aplicado a la experiencia de cliente" tome la palabra. Esta mesa reunirá a Francisco Romero, de Muebles Romero; Pablo Lago, de Lago Interioriza; Aitor Rodríguez Uriondo, de Vicrila; y Vicente Lorente, de Madrid Hospitality School.

Ya el jueves, GOe Tech Center, centro tecnológico en gastronomía del Basque Culinary Center, presentará el proyecto 'Cooking Workbench', "un espacio digital de trabajo basado en IA que ayuda a los equipos culinarios a idear, estructurar, desarrollar y reutilizar recetas y conocimiento culinario", desde la ideación hasta la ejecución, incluyendo varias capas de datos, como perfiles de sabor de los ingredientes o valores nutricionales.

Asimismo, el 17 de octubre, 'La restauración colectiva inteligente y sostenible' analizará la evolución del sector con las aportaciones de Miguel Ángel Herrera Úbeda, miembro de la Asociación Española de Hostelería Hospitalaria, y Jorge Chicano, de Infrico.

Por su parte, la mesa 'Diseñar cocinas para trabajar mejor' contará con Juan José de Santos, de Dimasa-Grupo Sicore; la coach Estefanía Yome, y Sergio Isabel Tascón, de Repagas y Afehc, para analizar cómo el diseño de los espacios de trabajo influye en la eficiencia, la productividad y el bienestar de los equipos.

Finalmente, Antonio Campillo, también de Dimasa-Grupo Sicore; Rafael Olmos, de Zummo y Felac; y Antonio Mesa, de B.Pro, participarán en 'Foodvenience: comer rápido sin renunciar a comer bien'.

SOBREMESAS MAB HOSTELERO PARA APORTAR UNA VISIÓN SOBRE EQUIPAMIENTO

Las 'Sobremesas de MAB', organizadas por la revista Mab Hostelero, aportarán "una visión especializada sobre equipamiento, operativa y diseño" para los negocios de Horeca.

Moderadas por Sandra Rodríguez, reunirán a fabricantes, distribuidores, prescriptores y operadores para "compartir experiencias y soluciones aplicadas a la gestión diaria de los establecimientos".

En 'La cocina que viene: menos recursos, más capacidad', Sergio Isabel, de Repagas, y Roser Gestí, de Mychef, analizarán el impacto de la automatización, los equipos multifunción y las nuevas soluciones energéticas en la productividad de las cocinas profesionales.

'La cocina que necesita el operador: eficiencia, durabilidad y servicio' reunirá a Antonio Campillo, de Dimasa-Grupo Sicore; Javier Ricote, de Arilex; Marta Tosas, perteneciente a Meral Equipamiento; y un representante de Infrico, para abordar los criterios que determinan una inversión rentable en equipamiento profesional.

Finalmente, 'Más allá de la estética: espacios que operan, conectan y venden' pondrá el foco en cómo el diseño funcional puede contribuir a mejorar la experiencia de cliente, la operativa y la rentabilidad de hoteles y restaurantes.

Así, la segunda edición de Guext volverá a reconocer a aquellas personas que contribuyen a impulsar la competitividad y el desarrollo de la hostelería.

Además, el 16 de octubre se entregará el premio 'Toda una vida a la excelencia en distribución en hostelería' a Miguel López, de Pilsa, así como el Premio Felac a la trayectoria profesional, cuyo ganador se dará a conocer ese mismo día.

La jornada acogerá también la final del 'I Concurso Nacional al Mejor Menú Escolar', que tendrá lugar en KitchenXperience by Dimasa, un espacio donde también se realizarán demostraciones en vivo de soluciones de equipamiento y tecnología.