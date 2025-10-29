La IA, la formación y la gestión del talento protagonizan el evento de Recursos Humabis HR EXPO en noviembre

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial, la formación y la gestión del talento protagonizan los días 5 y 6 de noviembre HR Expo 2025, considerado el mayor evento de Recursos Humanos en España, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán descubrir las tendencias, herramientas y prácticas más innovadoras en gestión de personas, con más de 70 ponencias y mesas redondas impartidas por referentes nacionales e internacionales.

El programa de conferencias abordará los grandes retos y oportunidades que están transformando los departamentos de Recursos Humanos, como el impacto real de la inteligencia artificial en reclutamiento, las nóminas y experiencia del empleado, las nuevas estrategias de formación, la diversidad e inclusión, la movilidad internacional, los modelos de trabajo híbrido; así como el desarrollo de planes de bienestar y fidelización del talento.

HR Expo 2025 se celebrará junto a Accountex España 2025, el evento para despachos profesionales. Esta colaboración permitirá a los asistentes explorar sinergias entre la gestión de personas, las finanzas y la estrategia empresarial, potenciando una visión integral de la organización.