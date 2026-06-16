Iberia estrena ruta Madrid-Toronto para afianzar la capital como "uno de los principales centros de conectividad"

Inauguracion vuelos Madrid-Toronto Madrid Turismo by Ifema Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Iberia ha estrenado una ruta de vuelos directos entre Toronto y Madrid con el objetivo de reforzar "la conectividad entre Canadá, España y Europa" para también consolidar el papel del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas "como uno de los principales centros de conectvidad entre América y Europa".

Según ha recogido Ifema Madrid en un comunicado, la aerolínea operará con el Airbus A321XLR cinco frecuencias semanales --lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos-- entre ambas ciudades y ofrecerá más de 37.000 plazas durante la temporada de verano.

El anuncio llega "en un entorno especialmente exigente para la aviación, marcado por la volatilidad de los precios del combustible y las tensiones geográficas".

El plan contempla una inversión de 6.000 millones de euros en la renovación y ampliación de la flota, pasando de los 51 aviones de largo radio actuales hasta llegar a 70, junto a la digitalización de servicios, la mejora de la experiencia del cliente y la apertura de nuevos destinos. Se estima que durante el primer año de operación, esta ruta genere un impacto económico de cerca de 31 millones de euros.

Esta adición a las rutas de Iberia están enmarcadas en su Plan de Vuelo 2030, una hoja de ruta estratégica de la compañía para los próximos años.

Por su parte, esta nueva conexión forma parte de las acciones de promoción internacional que impulsa Madrid Turismo by Ifema Madrid, una iniciativa promovida tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento de Madrid "para seguir reforzando el posicionamiento internacional de Madrid como puerta de entrada entre Europa y América".

AVANCE, CONSOLIDACIÓN Y MAYOR COMPETENCIA PARA MADRID

El director corporativo de Iberia, Juan Cierco, ha destacado que la incorporación de este nuevo destino supone un "avance importante" en la estrategia de crecimiento internacional de la compañía, además de consolidar a Madrid como uno de los "grandes hubs globales entre Europa y América".

Asimismo, Cierco ha subrayado que esta conexión "no solo amplía amplía las opciones de viaje para los clientes, sino que también contribuye a fortalecer los vínculos económicos, empresariales y turísticos entre Canadá, España y el conjunto de Europa".

Por su parte, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo, ha enfatizado que la región es uno de los destinos "más atractivos y competitivos de Europa gracias a una propuesta que integra cultura, deporte, gastronomía, ocio y compras" y "experiencias cada vez más singulares y diferenciadas", al tiempo que ha destacado que "salir de la capital eleva la experiencia de visitar Madrid".

Según la concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, Toronto y Canadá son "mercados estratégicos" para Madrid y la nueva conexión refuerza de "forma tangible" ese vínculo.

Se ha estimado que el número de visitantes canadienses en 2026 ha crecido un 9,5 %, hasta situarse entre los mercados de largo radio con "mejor comportamiento".

Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, ha señalado que la inversión de 3 millones de euros realizada por Madrid Turismo by Ifema Madrid ha permitido articular un "plan promocional integral en Norteamérica, da soporte tanto a la nueva ruta Madrid-Toronto como a otras conexiones con Estados Unidos".

"Este enfoque conjunto permite maximizar el impacto de cada acción, amplificando la visibilidad de Madrid en mercados de largo radio y activando una demanda internacional de alto valor", ha afirmado.

MADRID COMO "UNA DE LAS PRINCIPALES PUERTAS DE ENTRADA A EUROPA"

El Grupo Iberia, mediante su hub en Madrid, ofrece actualmente más de 60 destinos europeos y 46 destinos nacionales, lo que consolida la capital como "una de las principales puertas de entrada a Europa".

Además, la compañía aérea ofrece opciones de movilidad integrada como Train&Fly y Bus&Fly que permiten combinar vuelos con servicios ferroviarios y de autobús en un único billete y conectar con otros 14 vuelos internacionales.

Por su parte, los clientes que proceden de Toronto se podrán beneficiar de "horarios optimizados" para facilitar las conexiones con la red de aerolínea.

De esta manera, la llegada del vuelo desde Toronto a las 6.55 horas permite conectar con la primera ola de los vuelos de la mañana hacia los principales destinos europeos y ciudades españolas. La salida desde Madrid a las 12 horas facilita, también, las conexiones procedentes de distintos puntos.

Por otro lado, el programa Stopover Hola Madrid ofrece la estadía en la capital de hasta nueve noches sin coste adicional sobre el billete aéreo para los clientes que viajan con la compañía aérea y tienen conexión vía Madrid.

Este incluye "ventajas exclusivas para descubrir la ciudad", entre ellas una tarjeta turística gratuita para el transporte público durante dos días, así como promociones especiales en hoteles, cultura, ocio y cultura. En 2025, Stopover Hola Madrid registró cerca de 40.000 usuarios --un aumento del 38% respecto al año anterior.

EL AIRBUS A321XLR, "CLAVE" EN LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL

El Airbus A321XLR, el avión con el que se operará esta ruta, se ha convertido en una "pieza clave" dentro de la estrategia de largo radio de Iberia "gracias a su mayor eficiencia y flexibilidad operativa".

Es decir, el modelo ha permitido adaptar "mejor" la capacidad de demanda y operar rutas transatlánticas con un avión de pasillo único, "abriendo nuevas oportunidades de conectividad y desarrollo de mercados internacionales".

La compañía cuenta con ocho de estas aeronaves, que incoporan la nueva cabina Airspace y cuenta con dos clases --Turista y Business--, junto a un total de 182 asientos que mantienen "los estándares de confort característicos de la flota de largo radio de Iberia.

Así, Toronto es el último destino en incorporarse a la "mayor programación de la historia de Iberia en Norteamérica", ya que este 2026, Iberia ofrecerá más de 2,2 millones de plazas y hasta 170 vuelos semanales entre España, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, consolidando un aumento de plazas cercano al 12% respecto al año anterior.

Además de Toronto, Iberia opera vuelos directos a Nueva York, Boston, Washington, Chicago, Dallas, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Orlando y San Juan de Puerto Rico, consolidando su presencia en "algunos de los mercados más relevantes" de Norteamérica.