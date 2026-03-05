Iberzoo Propet presentará el próximo jueves un barómetro sobre la integración del entorno 'pet-friendly'

Iberzoo Propet 2026 acoge la presentación del tercer Barómetro de los petparents en España y el primer Barómetro pet-friendly en España - IFEMA MADRID

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Iberzoo Propet 2026 acogerá el próximo jueves, 12 de marzo, en La Tarde del Sector, la presentación del tercer barómetro de los 'petparents' en España y un informe centrado en evaluar el la integración del entorno 'pet-friendly' en distintos sectores de actividad de Esoala.

Ambos estudios han sido elaborados por la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía, AEDPAC, con la dirección técnica de Hamilton, ha detallado Ifema Madrid en un comunicado.

La presentación de este estudio actualizará algunos los datos del informe de 2025, en los que se mencionaba que el 52% de los hogares españoles tienen un animal de compañía, y el 89% de estos consideran a su mascota un miembro más de la familia, incluyéndolo en un 77% en fotografías familiares, y un 76% comprándoles regalos en Navidad, con un gasto medio de 26 euros por mascota.

El informe busca entender la evolución del perfil del petparent en España, los hábitos que genera la evolución del vínculo persona-animal en el entorno social y familiar, y las nuevas tendencias y los factores que determinan las decisiones de compra y consumo de los responsables de animales de compañía.

Además, está dedicado al grado real de integración de los animales de compañía en ámbitos como hostelería, transporte, trabajo, ocio, servicios, entre otros. El estudio ofrece también una radiografía real del nivel de adaptación de nuestras ciudades al nuevo modelo de convivencia con animales.

Entre los aspectos tratados en el informe sectorial destacan la evolución del vínculo emocional, integración del animal en el hogar y papel social del petparent; el análisis detallado del gasto en alimentación, salud, higiene, seguros, servicios, accesorios y comportamiento ante la marca blanca; el peso del retail especializado; y la adopción de tecnología tech-pet.