Ifema Madrid prepara un nuevo plan estratégico para aumentar su aportación a la economía y ser más competitivo

Archivo - (I-D) Los Reyes Felipe VI y Letizia; el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado del G - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid presentará en los próximos meses su Plan Estratégico 2027-2030 con nuevos pilares para afrontar "un nuevo escenario de expansión del negocio", aumentar su aportación a la economía y ser más competitivo a nivel internacional.

Así lo ha trasladado este lunes el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, durante una rueda de prensa tras aprobar los resultados económicos y de actividad del año pasado en la Junta Rectora.

"Hicimos un plan estratégico basado en tres ejes, que es la eficiencia de ferias y congresos, la diversificación y optar al Gran Premio de Fórmula 1 en Ifema Madrid. Y todo eso se ha ido cumpliendo", ha subrayado.

Próximamente, tendrán listo este proyecto que busca también "acompañar y acelerar" el "extraordinario momento que hay en Madrid", así como "multiplicar" la aportación de valor a la economía y a las empresas.

"Nos va a hacer más competitivos globalmente y va a ser un plan estratégico donde Ifema Madrid no solamente sea ya un referente europeo, sino que vamos a optar a las grandes ferias y convenciones a nivel global", ha insistido De los Mozos.