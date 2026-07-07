Ifema presenta su nueva estrategia para impulsar la industria de la moda con internacionalización y talento - IFEMA MADRID

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ha presentado ante la Asamblea General de la Confederación Moda España su nueva estrategia para impulsar la industria de la moda con una hoja de ruta basada en la internacionalización, el impulso al talento, la sostenibilidad y el apoyo a la marca nacional.

Según ha indicado el consorcio en un comunicado, este planteamiento incorpora también una revisión del calendario ferial, orientada a alinearse con los "momentos clave" de compra y maximizar la generación de negocio para las marcas.

Así, MOMAD refuerza su papel como gran espacio de negocio para marcas con identidad y proyección internacional; Mercedes-Benz Fashion Week Madrid consolida su función como motor creativo y plataforma de difusión para el diseño español; mientras que Bisutería y Madridjoya impulsan la conexión entre producto, tendencias y distribución en los segmentos de complementos, bisutería y joyería, fortaleciendo su capacidad de atracción de compradores nacionales e internacionales.

La presentación en la Asamblea General de ModaEspaña, que ha contado con la presencia de la directora general de negocio ferial y congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede, junto con el director de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y de Negocio de las áreas lifestyle y sanitaria de Ifema Madrid, Asier Labarga, y la directora de ferias de moda, belleza y estilo de vida de Ifema Madrid, Julia González.

"Esta estrategia responde a una transformación real del sector de la moda y nace con una vocación clara: acompañar a las marcas en sus nuevos retos de negocio. Queremos reforzar nuestro papel como plataforma útil para la industria, alineada con sus tiempos, sus necesidades y su proyección internacional, y hacerlo además de forma compartida con todo el ecosistema que representa ModaEspaña", ha defendido Priede.

La Asamblea General de la Confederación Moda España ha reunido a las principales asociaciones de la industria como la Asociación Española de Géneros de Punto, la Asociación de Peletería, la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería, la Federación Española de Empresas de la Confección, la Federación de Industrias del Calzado Español, la Asociación Española de Fabricantes de Bisutería, la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos, la Asociación de Creadores de Moda de España, la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel, la Federación Empresarial Toledana.

También han participado la Confederación de Industrias Textiles de Galicia, el Observatorio del Sector Textil y de la Moda, la Asociación Retail Textil España, Regalo-Fama, Modacc, Clúster Catalán de la Moda y el Textil y la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón.