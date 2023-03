Igualdad imparte a los estudiantes de Aula charlas sobre masculinidades alternativas e identidad y orientación sexual

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, organiza y coordina en el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, Aula 2023, las actividades del 'Aula de Igualdad', un espacio en el que ofrecerá charlas sobre los nuevos modelos de masculinidad o identidad y orientación sexual.

Durante los cinco días de la feria, que ha arrancado este miércoles, en 'Aula de Igualdad' cobrará especial importancia la temática en torno a la educación sexual. Además, la salud menstrual, los nuevos modelos de masculinidad o el uso responsable de las redes sociales, son algunas de los temas que abordarán las actividades, impartidas a lo largo de los cinco días en horario de mañana y tarde.

Las actividades que se celebrarán en este espacio tienen como objetivos específicos la difusión del "principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres y la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito educativo, como herramientas de prevención de las discriminaciones y violencias que sufren las mujeres".

"Nos han dado materiales didácticos con los que llevamos trabajando unos años, en los que se habla de temas necesarios en la educación, sobre todo en la ESO y en Bachillerato donde los niños ya tienen otros intereses. Estos materiales son muy útiles para los alumnos, los utilizan mucho", ha explicado en declaraciones a Europa Press Judith, profesora de Lengua y Literatura del colegio Santo Domingo Savio.

Tras recibir información en el stand del Ministerio de Igualdad, la docente ha defendido que "a día de hoy es más necesaria que nunca" la educación sexual en los colegios: "La educación saca a la vida y no al campo laboral, eso es una mentira. La educación crea ciudadanos, los trabajadores vendrán después".

EMPEZAR A ENSEÑAR EDUCACIÓN SEXUAL EN PRIMARIA

Respecto a cuál es la edad adecuada para formar a los niños en educación sexual, la profesora considera que, "tal y como están las cosas, habría que empezar con la educación sexual en Primaria porque llegan a Secundaria muchos niños sin tener mucha idea de nada pero queriendo hacer de todo".

En el colegio de la docente todavía no han recibido ninguna queja de los padres respecto a la formación en educación sexual. "No hemos tenido problemas con los padres, tenemos unas familias muy abiertas y cuando tienen algún problema o duda lo primero que hacen es preguntarnos. No hemos tenido ningún problema en nuestro centro pero habrá de todo", ha precisado.

En la misma línea, Masiel, profesora del mismo centro, ha destacado que es "imprescindible" formar a los alumnos en educación sexual y "cuanto antes se empiece mejor".

El espacio de Igualdad en el recinto ferial también ha llamado la atención de diversos alumnos, que se han acercado a pedir información, como es el caso de Carlota y Candela, estudiantes de Primero de Bachillerato en el colegio Nuestra Señora del Pilar, que han acudido al stand "para saber lo que es".

"No sabíamos muy bien lo que era y nos ha llamado la atención y hemos venido a ver lo que es. Por informarnos no nos vamos a morir ni nada parecido, así que nos hemos acercado", ha subrayado una de las jóvenes.

En el stand, según ha comentado la joven, han informado a las alumnas sobre los talleres que van a ofrecer. "Nos han contado que tienen talleres y nos han hablado sobre la formación en igualdad. No nos han hablado de los talleres específicos, nos han dicho que durante toda la semana tienen aquí talleres y que podemos venir porque son para todas las edades", ha concretado.

La Semana de la Educación es uno de los eventos más importantes en España para este sector, que contempla una amplia y diversa oferta educativa a través de sus salones, eventos y stand habilitados para dar a conocer a estudiantes y personal docente, las distintas opciones de formación.

El stand del Instituto de las Mujeres, bajo el lema 'Un país feminista en marcha', hace especial referencia a la conmemoración del 40 aniversario del primer Organismo de Igualdad de España y en él cobra protagonismo el collage de Peti Collage, titulado 'La revolución de los cuidados', en el que se plasman varios de los valores que defiende el organismo y la labor que realiza desde su creación en 1983.