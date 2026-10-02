El impacto de la PAC 2028-2034 en las organizaciones de productores de fruta a debate en Fruit Attraction

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El impacto de la propuesta de la PAC 2028-2034 en los fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, (OPFH) será analizado el 8 de octubre, en el marco de Fruit Attraction.

En concreto, según ha señalado Ifema Madrid en un comunicado, se debatirá en una mesa redonda en la que la directora general de Producciones y Mercados agrarios, Elena Busutil, aportará la visión del Ministerio de Agricultura y la eurodiputada miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, aportará la visión europea.

Por su parte, responsables de Fepex y de la Asociación de Organizaciones de Productores de frutas y hortalizas de Andalucía, Aproa, aportarán la visión sectorial y práctica del funcionamiento de las OPFH.

El régimen específico del sector hortofrutícola lo constituyen las organizaciones de productores de frutas y hortalizas que, como su nombre indica son entidades que agrupan a los productores y se constituyen para "planificar mejor la producción, concentrar la oferta y reforzar la comercialización".

A través de ellas se ponen en marcha los programas operativos, que son planes de inversión y mejora de las explotaciones y de la actividad comercial, financiados mediante fondos operativos cofinanciados por la Unión Europea y por las propias organizaciones.

En 2026, España ha comunicado a la Comisión Europea una necesidad de financiación de 413 millones de euros para los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.

Esto supone que las organizaciones de productores movilizarán también los mismos recursos. En este contexto, la propuesta de la Comisión Europea para la PAC 2028-2034 introduce "cambios relevantes en la financiación de las intervenciones sectoriales".

Propone, así, la cofinanciación de la ayuda financiera pública para las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, que exige contribución nacional mínima del 30% del gasto público subvencionable, medida controvertida y rechazada por determinados Estados miembros y organizaciones del sector porque implicaría un gasto presupuestario para los Gobiernos nacionales que deberá salir del presupuesto nacional, compitiendo directamente con otras medidas de la política agrícola común.

El establecimiento de un mínimo de aportación nacional podrá provocar diferencias en la intensidad de la ayuda por parte de los Estados miembros, lo que provocará un agravio entre productores de diferentes países de la UE.

Esta cuestión y las demás novedades que incluye la propuesta de la Comisión Europea respecto a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, serán debatidas en la mesa redonda, organizada por Fepex, que tendrá lugar el 8 de octubre, de 12 a 13 horas en el Set de TV, situado en el núcleo de conexión entre los pabellones 7 y 9, junto al stand de Fepex.