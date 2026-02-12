Intergift clausura su edición de 2026 con la presencia de más de 15.000 profesionales del sector - IFEMA MADRID

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Regalo y la Decoración, Intergift, ha clausurado su 87 edición en Ifema Madrid tras cuatro jornadas de actividad, que ha reunido a más de 15.000 profesionales nacionales e internacionales del sector.

En concreto, esta edición ha estado especialmente orientada al negocio, a la inspiración y a la conexión entre los sectores de la edición textil, la decoración, el interiorismo y el regalo. Junto a ello, han destacado los cerca de 400 acuerdos comerciales que se han cerrado en la feria, bajo el marco del Programa Internacional de Compradores. La participación de profesionales de Europa y América ha reflejado así el interés internacional en el mercado, ha explicado el consorcio en un comunicado.

De este modo, la feria ha conformado una propuesta expositiva compuesta por más de 250 marcas nacionales e internacionales. El objetivo de Intergift es ofrecer a las empresas un espacio donde presentar sus novedades, generar contactos comerciales y detectar oportunidades de negocio. En este sentido, la convivencia de las áreas de Editores Textiles, Interior Design & Deco y Gift ha buscado permitir una visión transversal del sector, alineada con las nuevas demandas del mercado y con un público profesional.

Asimismo, la feria ha sido escenario de la I Semana del Mueble de la Comunidad de Madrid, una iniciativa impulsada junto a la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Arganda del Rey y la Asociación Hábitat Madrid. Esta actividad se ha realizado con el fin de contribuir a la activación del comercio especializado del mueble y el hábitat, así como favorecer la conexión entre los distintos agentes del sector.

REFLEJO DE LAS TENDENCIAS EN INTERIORISMO

Esta edición de Intergift, inaugurada por la directora general de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, Marta Nieto, junto con el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez, la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede, y la directora de la Feria, Julia González, ha identificado las principales tendencias del sector presentes en las colecciones de 2026.

En este sentido, en el área de Editores Textiles, han destacado las propuestas basadas en tejidos con textura, fibras naturales y cromáticas inspiradas en tonos tierra y blancos, junto a revestimientos murales de alto valor decorativo orientados a proyectos residenciales.

Por su parte, Interior Design & Deco ha puesto el foco en un interiorismo más funcional, con mobiliario de líneas suaves, piezas modulares y acabados artesanales que pretenden elevar la identidad de los espacios. En cuanto al área Gift ha evidenciado la evolución hacia un regalo más creativo y personalizable, con especial protagonismo de los objetos decorativos de pequeño formato y las propuestas con humor y relato propio.

NUEVOS ESPACIOS: EMOCIONARTE Y DESERT DRESS

Más allá del escaparate comercial, la 87 edición de Intergift ha sido un espacio de reflexión y encuentro profesional. En este sentido, el Speaker's Corner ha reunido a expertos, marcas y prescriptores en torno a debates sobre innovación, retail, formación, inteligencia artificial y nuevas estrategias para el comercio del hábitat, convirtiéndose en uno de los núcleos de actividad de la feria.

Así, el nuevo espacio EmocionArte ha introducido una mirada artística al objeto decorativo, a través de piezas con identidad propia, mientras que Desert Dress, diseñado por Deseese Design, ha propuesto un diálogo entre interiorismo y moda.

Por otro lado, los proyectos galardonados con motivo del segundo Concurso de Mejores Proyectos de Interiorismo han sido Joyería Ordóñez, de Pedro Luis Marín Torres, en la categoría Comercio; Dentalnova, de Cecilia López Muiños y Juan José Otero Vázquez (MOLA Arquitectura), en la categoría Contract; y Casa 64, de Federica Aridon Mamolar (OOIIO Arquitectura), en la categoría Residencial. Con todo este balance, Intergift despide esta edición y prepara la próxima que se celebrará del 3 al 6 de febrero de 2027 en Ifema Madrid.