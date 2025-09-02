La IX edición de los Premios Regalo del Año anuncia a sus ganadores

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Regalo Fama ha dado a conocer a los ganadores de la IX edición de los Premios Regalo del Año, que recogerán el galardón el miércoles 10 de septiembre, tras la inauguración de Intergift, que se celebrará desde ese día hasta el 13 en Ifema Madrid.

Organizados por Regalo Fama en colaboración con Intergift, estos premios reconocen a los productos más innovadores, creativos y con mayor proyección dentro del sector del regalo y la decoración, ha indicado la institución ferial en un comunicado.

Las piezas ganadoras y finalistas estarán expuestas en una zona exclusiva del Pabellón 5 de Intergift, un escaparate para conocer de primera mano las propuestas más creativas e innovadoras del sector.

Un jurado, formado por diferentes expertos del sector, ha sido el encargado de escoger a los ganadores y finalistas de las siete categorías: Eco Friendly, Iluminación, Mobiliario, Navidad, Regalo Original, Textil de Hogar y Velas y Aromas.

En detalle, en la modalidad Eco Friendly el ganador ha sido Masd2, con Travel Collection de Vacavaliente, mientras que han quedado finalista Juguetes Cayro (Juego Palabras Cruzadas) y ZYX Ideas (Wood in Wood)

CG Agencia, con Lámpara Angelina de Zafferano, se ha alzado con el premio a la Iluminación, con Imori (Lámpara Heracles) y Puckator (Lámparas LED Foodiemals) como finalistas.

En la categoría de mobiliario, el ganador ha sido Belda, por Consola Detroit, mientras que han quedado finalistas Imori (Mesa Órbita) e Item International (Sofá multiusos).

Por su lado, en la modalidad de Navidad el premio ha sido para Trediser, por Tren de Navidad, mientras que Belda (Árbol LED en bambú) y Doiycustom (Santa Socks de Eatmysocks) han quedado finalistas.

En la categoría de Regalo Original, el ganador ha sido ZYX Ideas, por Blocs Tagged, y los finalistas han sido Billy Brown (Auch Bookmark), Imori (Muñeco deco Bulldog tela natur) y Masd2 (Key Organiser Pro de Orbitkey).

Como Textil de Hogar se ha elegido a Imori-Takara y los cojines que abrazan el alma. Fisura (Colección de mantas microfibra) e Item International (Alfombra de yute con patrón geométrico) han quedado como finalistas.

Finalmente, en la categoría de Velas y Aromas el vencedor fue Fisura, con su Colección de velas, y quedaron finalistas Doiycustom (Vela Olivia) e Item International (Velas en vaso de cristal).