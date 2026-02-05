Joyería Ordoñez, Dentalnova y Casa 64, los ganadores del II Concurso de Mejores Proyectos de Interiorismo - IFEMA MADRID

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Regalo y la Decoración (Intergift), celebrada por Ifema Madrid, ha dado a conocer los proyectos Joyería Ordoñez, Dentalnova y Casa 64 como los ganadores del 2º Concurso de Mejores Proyectos de Interiorismo.

En concreto, los proyectos premiados han sido Joyería Ordóñez, de Pedro Luis Marín Torres, en la categoría Comercio; Dentalnova, de Cecilia López Muiños y Juan José Otero Vázquez (MOLA Arquitectura), en la categoría Contract; y Casa 64, de Federica Aridon Mamolar (OOIIO Arquitectura), en la categoría Residencial, ha detallado el consorcio en un comunicado.

En este sentido, los ganadores participarán este jueves a las 13.30 horas en una mesa redonda en el Speaker's Corner de Intergift, donde compartirán el proceso creativo y las claves de sus propuestas.

Respecto al jurado, compuesto por profesionales del sector, ha valorado la propuesta conceptual, el grado de innovación, el valor estético, la accesibilidad o la integración de criterios medioambientales en el desarrollo de los proyectos, todos ellos ejecutados en los últimos tres años.

En cuanto al proyecto de la Joyería Ordóñez ha sido reconocido por la creación de un espacio comercial emocional, donde el diseño sitúa a la joya como protagonista y refuerza la experiencia del cliente. El jurado ha destacado la coherencia entre fachada, escaparate e interior, así como la claridad del recorrido y el equilibrio entre funcionalidad y expresión estética.

Asimismo, se ha valorado el diseño de mobiliario a medida, concebido como elemento expositivo y escultórico, y el tratamiento de la iluminación, clave para poner en valor el producto. El uso de materiales duraderos y soluciones eficientes, junto con criterios de accesibilidad y sostenibilidad, completa la propuesta.

NUEVO ESPACIO SANITARIO Y VIVIENDAS DE DIMENSIONES REDUCIDAS

Por su parte, Dentalnova ha sido premiada por su capacidad para redefinir el espacio sanitario, alejándose del modelo tradicional de clínica dental y proponiendo un entorno abierto y acogedor. El proyecto también transforma una edificación existente en un espacio donde la luz natural, la vegetación y el uso de materiales locales articulan los distintos ámbitos.

De esta forma se ha valorado especialmente la claridad, la calidad arquitectónica del conjunto y la integración de criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y reutilización, así como su vocación como posible punto de encuentro para actividades culturales y divulgativas.

Finalmente, Casa 64 ha sido distinguida por su sobresaliente resolución de una vivienda de dimensiones reducidas, demostrando su capacidad para optimizar el espacio y adaptarlo a nuevas formas de habitar. El jurado ha destacado el planteamiento y la liberación del espacio original para potenciar la luz natural y la ventilación cruzada.

Así, la vivienda se concibe como un 'collage' tridimensional, donde arquitectura y mobiliario dialogan a través del color, los materiales y las texturas. El uso del color, junto con la selección del material, ha permitido en este proyecto resolver las limitaciones del espacio para dar lugar a un conjunto residencial actual ligado a la idea de reciclaje y transformación.