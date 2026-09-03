LOOK avanzará las claves de la belleza profesional de la mano de expertos, formadores y profesionales

Look en Ifema Madrid. - IFEMA MADRID

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

LOOK, la Feria Internacional de Belleza Profesional organizada por Ifema Madrid, avanzará durante su próxima edición, del 13 al 15 de noviembre en el Recinto Ferial, las claves de la evolución de la belleza profesional de la mano de empresas líderes, expertos, formadores y profesionales de toda la cadena de valor del sector.

Un evento que ofrecerá una visión global de una industria en constante movimiento a través de una amplia oferta comercial y un programa de actividades que combinará conocimiento, creatividad, innovación y espectáculo, ha apuntado Ifema Madrid en un comunicado.

Para ello, la feria reunirá a las empresas indispensables en los sectores de peluquería, barbería, estética, cosmética, aparatología, uñas y maquillaje. De esta forma, los visitantes profesionales obtendrán una visión completa del mercado y de las tendencias que marcarán la evolución del sector en los próximos años.

A falta de cuatro meses, cuenta con la confirmación de en el ámbito de la peluquería, y mobiliario profesional de Amabilia, Artero Inspiring Style, Black Crows,ESLA Italy, Eolux, Federico Martínez, Fundesmo, Gamma Piu, Industrias Oriol, Laboratorios Kapyderm, La Diosa, Mediceuticals, Ocean Hair Professional y Termix. En barbería estarán presentes firmas como El Mirall Distribuciones, Hey Joe!, KZ Profesional y Oda Tools.

Asimismo, reunirá a marcas del sector del desarrollo de negocio o de la transformación digital como Fundae, Salon Space, Booksy o Wilapp reafirmando el alto nivel de la edición de 2026. En los sectores de estética también estarán presentes firmas de cosmética como Armesso, Coolifting, Cosméticos Foráneos, Evolugie, Naturnua, Opatra London, Peanilla Cosmetics, Sepaderm, S'METICS y SQT Spain.

Por su parte, en el ámbito de la aparatología participarán empresas como Aurora3D, Bloomea Paris, BTL, Cincos Medicina & Estética, Endospheres, Estyma Beauty, Leaseir, Luna Aesthetic Group, Milesman, Novum Esthetic, Nacnova Technology, Opphalo, Rös's, Sinclair, Sipania Technologies, Termosalud, Vossman y Zemits.

Finalmente, en el área de uñas y maquillaje ya han confirmado marcas como Thuya, Siberia Salón, Inocos, Nail Look Shop, Hit Nails, Shelly o Bernal Cosmetics, entre otras.

UNA PROGRAMACIÓN PARA LOS PROFESIONALES

La programación dirigida a los profesionales de la peluquería y la barbería tendrá uno de sus principales focos en el Main Stage, escenario central de LOOK, que acogerá shows y sesiones formativas protagonizadas por destacados artistas y educadores.

En su programación se incluirá Look Talks, espacio patrocinado por Kemon, que reunirá una selección de conferencias magistrales a cargo de expertos del sector. A esta agenda se unirán contenidos de Look Focus, concebido como un espacio para compartir conocimiento, técnicas y experiencias profesionales.

Algunas de las citas más reconocidas del calendario profesional tendrán lugar en la Pasarela Hair Look. Entre ellas destacan Effervescene, la entrega de los AIPP Awards y los prestigiosos Premios Fígaro. Como gran novedad, se celebrará el Alternative Hair Show, que llega por primera vez a España.

El área de estética volverá a concentrar algunos de los encuentros más destacados de la feria como el XVIII Congreso de Estética, que incluye cóctel aperitivo cortesía de Opphalo y La Noche de la Belleza, patrocinada por Laboratorios Kapyderm, dos de las grandes citas del sector que reunirán a profesionales, expertos y empresas en torno al conocimiento, las tendencias y la excelencia profesional. Asimismo, en el Speaker Corner se llevarán a cabo demostraciones y ponencias con los contenidos más actuales.

La programación acogerá también la segunda edición del Campeonato de España de Masaje patrocinado por Kapyderm, que se celebrará durante los tres días de feria, y con el Campeonato de Cejas y Pestañas by Thuya, una de las novedades de esta edición y que pondrá el foco en una de las especialidades con mayor proyección dentro de la estética profesional.

La feria seguirá sumando empresas, actividades y contenidos con el objetivo de poder ofrecer una convocatoria "alineada con la diversidad, el talento y la capacidad de innovación que caracterizan hoy a la belleza profesional", ha remarcado Ifema Madrid.