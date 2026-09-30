Madrid, Castilla y León y Turismo de Galicia, Premios Fitur 2026

Archivo - Imagen del pabellón de Andalucía en la Feria Internacional de Turismo Fitur de 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Madrid, Castilla y León y Turismo de Galicia han sido reconocidos en los Premios Fitur 2026 en la categoría de instituciones y comunidades autónomas, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Los galardones distinguen cada año "la excelencia, la creatividad, la sostenibilidad y la contribución al desarrollo del sector turístico". El acto, celebrado en WAH Madrid, ha reunido a representantes institucionales, profesionales del turismo, empresas y destinos nacionales e internacionales.

En la categoría de Países y Regiones, los galardones recayeron en Guatemala-Inguat, Egyptian Tourism Authority y Department of Culture & Tourism Abu Dhabi. En Empresas, los premios distinguieron a Vincci Hoteles, Meliá Hotels International y Alsa.

La sostenibilidad volvió a ocupar un lugar destacado con la entrega de los premios Stand Sostenible, que reconocen aquellas propuestas expositivas desarrolladas bajo criterios responsables y de minimización del impacto ambiental. Los galardonados en esta edición fueron Gobierno de Cantabria, Piñero, Ayuntamiento de Castelldefels y Turismo de Galicia.

También se ha hecho entrega de los Premios Fitur Turismo Activo, que distinguen iniciativas capaces de poner en valor los recursos naturales y culturales mediante experiencias turísticas sostenibles y de calidad.

En la categoría nacional fueron reconocidas las propuestas 'Huesca, la magia de la aventura' y 'Castelldefels Enogastronomic Experience'. En la internacional resultaron premiadas Ruta de las Aves del Noreste Mexicano y Festa de Caminhadas na Arrábida, de Setúbal (Portugal).

También Fitur ha hecho entrega del XXIII Premio Tribuna Fitur - Jorge Vila Fradera, destinado a reconocer la investigación y el conocimiento aplicado al turismo. El trabajo premiado en esta edición ha sido 'Gestión pública del turismo e innovación en destinos urbanos: Estado de la cuestión', de Núria Guitart Casalderrey, profesora de la Universidad de Deusto y gerente experta en turismo de Deloitte.