Madrid se convierte en una pasarela para la Fashion Week y Madrid es Moda, con desfiles del 13 al 23 de febrero

La Mercedes-Benz Fashion Week será del 19 al 23 de febrero, tras 'Madrid es Moda', que se celebrará del 13 al 18 de febrero

Madrid volverá a reunir un año más a lo mejor del mundo de la moda en la gran pasarela que se desplegará durante la 81ª Mercedes-Benz Fashion Week, que reunirá creaciones de 21 diseñadores, y 'Madrid es Moda', con una edición en la que cobrarán especial protagonismo los comercios centenarios de la capital.

Así se ha dado a conocer este miércoles desde el Club Gabana en el acto de presentación de ambas citas con la industria, que transformarán un año más la ciudad de Madrid en el epicentro del mundo de la moda durante diez días, del 13 al 23 de febrero.

En concreto, el acto ha estado presidido por la delegada del área de gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo; el presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba; y el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez.

De este modo, Ifema Madrid acogerá la Mercedes-Benz Fashion Week entre el 20 y el 23 de febrero, mientras que el día 19 se celebrará 'Desfiles en la Ciudad', que contará con el espectáculo virtual de Andrew Pocrid.

Por su parte, 'Madrid es Moda' convertirá Plaza de la Villa en una gran pasarela para celebrar el desfile inaugural el 13 de febrero con más de 25 diseñadores y 50 modelos y llevará las principales novedades de la moda a distintos puntos de la capital como la Puerta de Alcalá, plaza Colón, el Paseo del Prado o El Retiro, hasta el 18 de febrero.

Además, en el evento de este año se celebrará la primera edición de los 'Premios Internacionales Madrid Capital De Moda' que, dotados con 100.000 euros, reconocerán el talento local entre los diseñadores que participen en pasarelas internacionales de reconocido prestigio.

"Madrid será un gran escenario que proyecta la mejor imagen de nuestra ciudad en el mundo. La de una ciudad abierta, moderna y dinámica, que adelanta tendencias y progresa la evolución de una sociedad que mira al futuro. Y lo hace a través de una industria inclusiva, la moda, que representa a todas las personas sin perder la autenticidad ni su esencia diferencial. La gran cita de la moda en España comienza con fuerza en Madrid", ha expresado Hidalgo durante la presentación.

UNA ODA A LOS COMERCIOS CENTENARIOS MADRILEÑOS

'Madrid es Moda' abrirá el 13 de febrero en Plaza de la Villa y continuará por otros puntos de la capital. Como homenaje al trabajo artesanal de los comercios centenarios de la ciudad como la sombrerería La Favorita, la tienda de tejidos Lucio J&M, el Almacén de Pontejos y la alpargatería Casa Hernanz, sobre la pasarela se lucirán alpargatas, sombreros tradicionales y piezas de croché.

Este evento, organizado por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), cederá el protagonismo a la nueva generación de artesanos de moda, bajo el lema 'Florece la moda de autor' y con la participación de 35 diseñadores.

Acromatyx, Adlib Ibiza, Avellaneda x See lou, Canarias Islas de Moda, Carlota Barrera, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dolores Promesas, Dominico, Duyos, Eduardo Navarrete, García Madrid, Guillermo Décimo, Javier Delafuente, Johanna Calderón, Juan Vidal, Juanjo Oliva, Luis Berrendero, Maison Mesa, Malne y Marcos Luego, son algunos de los diseñadores participantes.

Además, María Lafuente, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Odette Álvarez, Oteyza, Paloma Suárez, Peñalver Brand, Roberto Torretta, Roberto Verino, SKFK, Teresa Helbig, The Extreme Collection, Ulises Mérida y We are Spastor también mostrarán sus propuestas.

'Madrid es Moda' también pondrá en valor en la presente edición la moda sostenible o 'slow fashion' a través de 'Madrid es Moda Hub', un programa de actividades complementario que pretende conectar a creadores, profesionales del gremio y público en torno a días de puertas abiertas, eventos y charlas.

"Veremos cómo los diseñadores mezclan innovación y creatividad con tradición. También seremos testigos de colecciones que no solo buscan envejecer, sino también contar historias. Veremos diseñadores consagrados son diseñadores que empiezan. En definitiva, yo creo que vamos a poder disfrutar del talento con mayúsculas que nos va a dar esta Semana de la Moda", ha destacado Engracia Hidalgo.

LA MERCEDES-BENZ FASHION WEEK PREMIARÁ AL TALENTO

Por su parte, la Mercedes-Benz Fashion Week reunirá a 21 diseñadores en el pabellón 14.1 del recinto ferial madrileño, así como otros puntos de la ciudad. Además, en esta edición se entregarán los premios L'Oréal Paris a mejor colección y modelo (jueves 22), y Mercedes-Benz Fashion Talent, para reconocer la creatividad de la nueva generación de diseñadores (domingo 23).

Entre las novedades de esta edición, destacan la esperada incorporación de Álex Rivière, quien sorprenderá con su sofisticación minimalista, así como JNORIG, quién debuta en la pasarela con una propuesta contemporánea e innovadora. También se suman nombres como Baro Lucas, con una colección que busca el lujo en la sencillez, y Menchen Tomas, que vuelve a la pasarela madrileña con su estilo delicado y femenino.

A esta cita también asistirán diseñadores y sellos como Yolancris, Mans, Pedro del Hierro, Claro Couture, Simorra, Isabel Sanchís, Hannibal Laguna, Ynesuelves, Custo, Erroz, Malne y Paloma Suárez, entre otros. También estará Ágatha Ruiz de la Prada, que llenará la pasarela de color y fantasía.

"Son dos eventos que, además de impulsar a esta industria, refuerzan la marca España en el sector de la moda y contribuye al crecimiento de nuestra economía creativa", ha señalado el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid.

MADRID, A LA CABEZA EN LA INDUSTRIA DE LA MODA

Durante la presentación de la Semana de la Moda de Madrid, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha destacado que la industria es "un motor de desarrollo" y una de las "principales embajadoras" de la imagen de la marca España y la marca Madrid.

En concreto, la delegada ha señalado que la moda supone el 2,9% del PIB nacional en 2023, periodo en el que las empresas de ACME han crecido un 8,4%, hasta los 967 millones de euros de facturación.

"En la Comunidad de Madrid alcanzó unas ventas totales de 2.176 millones de euros, con un gasto medio por madrileño cercano a 377,21 euros al año", ha detallado.

"La moda es un lenguaje universal que conecta con las emociones que construye identidad y refleja valores y estilos de vida a la vez que crea nuevos hábitos de consumo y tendencias a través de la innovación y la creatividad", ha finalizado la delegada.