Madrid Fusión celebrará su 25 aniversario en febrero de 2027 con una ampliación inédita

Archivo - Varias cocineros durante la XXIII edición de ‘Madrid Fusión Alimentos de España’, en IFEMA, a 27 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Madrid Fusión Alimentos de España celebrará su 25ª edición los días 1, 2 y 3 de febrero de 2027 con una ampliación inédita de su espacio en Ifema Madrid y una programación especial conmemorativa para festejar el cuarto de siglo del considerado principal congreso gastronómico internacional.

La organización ha anunciado este miércoles que el certamen ocupará por primera vez, además de la planta baja del Pabellón 14, todo el Pabellón 12 de Ifema, lo que permitirá integrar en una única planta el congreso, la feria expositiva y los distintos escenarios y áreas temáticas.

Esta nueva configuración responde al crecimiento internacional del evento y busca ofrecer una experiencia "más fluida, dinámica e inmersiva" para congresistas, empresas y visitantes, según han destacado los organizadores en un comunicado.

La edición de 2027 tendrá además un carácter especialmente conmemorativo y reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la gastronomía internacional, con ponencias especiales, encuentros y formatos exclusivos para homenajear a cocineros e innovaciones culinarias que han pasado por el congreso desde su origen.

La organización de Madrid Fusión ha destacado que durante estos 25 años el evento ha funcionado como "laboratorio de ideas" y "observatorio internacional de tendencias", impulsando el intercambio de conocimiento gastronómico y anticipando tendencias que después marcaron la evolución de la alta cocina mundial.

El congreso reforzará también algunos de sus espacios ya consolidados, como Dreams #spainfoodtechnation, Madrid Fusión Pastry y The Wine Edition Wines from Spain, enfocados en la conexión entre cocina, ciencia, vino, tecnología y creatividad.

La organización ha recordado además que la última edición reunió a más de 25.000 visitantes procedentes de 61 países, 224 empresas expositoras, más de 1.700 congresistas y más de un millar de periodistas acreditados.