Madridjoya acogerá la entrega de sus primeros premios durante la celebración de la feria

Ganadores Premios Madridjoya 2026. - IFEMA MADRID

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Madridjoya presentarán a los ganadores de su primera edición, unos galardones con los que la feria reconoce a profesionales y empresas por su contribución al desarrollo de la joyería y la relojería en España y que se entregarán durante la celebración de la feria en Ifema Madrid.

Isidoro Hernández, José Luis Joyerías, Gold&Roses y la familia Aguilar de Dios han sido distinguidos en las cuatro categorías de esta convocatoria, mientras que el profesional Pedro José Pérez Fernández recibirá el Premio de Honor Madridjoya, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Los premiados recibirán sus reconocimientos durante la 75ª edición de Madridjoya, que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en Ifema Madrid. La ceremonia tendrá lugar en el marco de esta convocatoria que reunirá la oferta de más de 300 marcas y empresas procedentes de más de 20 países y a miles de profesionales del sector.

Los galardones quieren distinguir así la trayectoria profesional, la excelencia comercial, la tradición del oficio y la innovación en producto, procesos, diseño y comercialización.

LOS GANADORES

El Premio a la Tradición y Maestría del Oficio distinguirá a Isidoro Hernández, diseñador y joyero formado en la Escuela del Gremio de Joyeros y Plateros de Madrid y en técnicas de esmalte en la Fundación Yanes. Su trayectoria reúne reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos galardones en Venecia y Milán, dos Premios Internacionales Tahitian Pearl Trophy y el Premio Antonio Negueruela de Piedras de Color.

Por su parte, José Luis Joyerías recibirá el Premio a la Excelencia Comercial en Joyería y Relojería. Fundada en A Coruña en 1973, la compañía cuenta con más de 110 tiendas en España, México y Portugal. Sus colecciones propias reúnen diamantes naturales, oro de 18 quilates, plata de ley y gemas, con una propuesta comercial basada en la creatividad.

El Premio a la Innovación en Producto o Procesos, Diseño y Comercialización ha sido concedido a Gold&Roses, firma fundada en 2014 por las gemólogas y diseñadoras Sonia Ruiz y Hannah Rodríguez. La marca diseña y elabora en España sus colecciones de joyería en oro de 18 quilates, caracterizadas por su versatilidad y sus múltiples posibilidades de combinación, un concepto que ha dado lugar a su particular "ingeniería joyera".

Finalmente, el Premio a la Trayectoria Profesional en Joyería y Relojería lo recibirá la Familia Aguilar de Dios, vinculada durante cuatro generaciones a la producción de joyería en oro. La distinción reconoce la continuidad de un proyecto familiar que ha conservado su maestría joyera y la ha transmitido entre generaciones.

Actualmente, José Aguilar de Dios Fernández, Pepín, y Rafael Aguilar de Dios Fernández, Rafalín, representan la cuarta generación de la empresa, junto a sus actuales directivos, Pepe Aguilar de Dios Ruiz, Raquel Aguilar de Dios Cabrera y Alejandro Aguilar de Dios Ruiz.

El Premio de Honor ha sido concedido a Pedro Pérez Fernández, empresario, editor y una de las figuras más influyentes en la comunicación y promoción de la joyería y la relojería en España. Nacido en Trives (Ourense), ha desarrollado una trayectoria profesional estrechamente ligada al sector, impulsando proyectos editoriales, comerciales y empresariales que han contribuido a conectar a fabricantes, distribuidores, marcas y profesionales durante más de cuatro décadas.