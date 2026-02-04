Más de 200 marcas de 15 países se darán cita en una nueva edición de Momad esta semana

Momad. - IFEMA MADRID

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Moda, Calzado y Accesorios, dará cita desde este jueves y hasta el sábado a 200 marcas de 15 países en su nueva edición en el Pabellón 10 de Ifema Madrid.

Las firmas participantes presentarán una oferta expositiva que abarca moda femenina y masculina, así como un gran despliegue en calzado, accesorios y moda baño, dirigida exclusivamente al canal profesional, recoge Ifema Madrid en un comunicado.

Asimismo, la edición de febrero situará a la moda española en primer plano, con más de un centenar de marcas nacionales, para poner en valor la capacidad para conjugar diseño, la calidad productiva y la visión internacional que "distingue al producto hecho en España".

Asimismo, la presencia de marcas consolidadas en la industria y la incorporación de 46 nuevas empresas se traducen en una oferta expositiva que "combina continuidad y nuevas propuestas, con colecciones adaptadas a las necesidades de la industria".

La Boutique Consciente reúne en esta edición de Momad a 15 marcas con propuestas de moda responsable y circular. El espacio agrupa firmas que trabajan con materiales reciclados, criterios de trazabilidad y procesos de bajo impacto. Entre las marcas participantes figuran Circu, Pacifique Sud, Saint Martin, Disoal, Ecco, Dando Un Paseo, Kahyra, Lebago, Tartaruga, Susan Pinto, Escorpion, Luna Llena, Nekane, Brax y Costa y Soler.

Como novedad, la Boutique Consciente incorpora además una selección de prendas desarrolladas con biomateriales por alumnos del Creative Campus de la Universidad Europea. El espacio mostrará desde bolsos elaborados a partir de gelatina combinada con salsa de soja, vainilla, vino tinto o alimentos propios del cocido madrileño, hasta tops, vestidos y gorras creados con materiales de origen vegetal, como la zanahoria, junto a otros compuestos experimentales aplicados al diseño de moda.

ESPACIO METRO, EL ÁREA DIRIGIDA AL RETAIL ESPECIALIZADO

En esta edición, el Espacio Metro, área orientada a marcas premium del sector moda, regresa con seis showrooms con 27 firmas, que presentan sus colecciones para la temporada A/W 26/27.

Las marcas participantes son Flo&Clo, Club Voltaire y Montereggi (Cps Comproser); Passioni, Fly Girl y Gardeur (Difusion Moda); Angels, Axel, Cinzia Rocca, Icons - Cinzia Rocca, Fuego, Ma Petite Capsule y Milaches (Secall Agency); Diana Gallesi, G. Boldetti, Lindas, Maidamila, Paola Burani y Six Months (Fashion Collection Showroom); Yaya, Oakwood, Zich y Poems (Slow Showroom); y White Label by Rofa, Green Goose by Wega y Toni Rosner (Brandenmark).

Además, la Pasarela de Momad volverá a ser uno de los espacios de actividad de la feria con un programa que combina desfiles y contenidos profesionales a lo largo de las tres jornadas. La agenda incluye presentaciones de colecciones, propuestas institucionales y territoriales, así como mesas redondas centradas en cuestiones clave para el sector como la sostenibilidad, la innovación tecnológica, el uso de datos en retail, la inteligencia artificial o la construcción de marca.

En este mismo contexto se integra Momad Talents by ISEM, el concurso dirigido a apoyar a nuevas marcas y diseñadores emergentes. En esta edición, las marcas Lebago y Palaish han resultado primera y segunda clasificadas, respectivamente, y mostrarán sus colecciones en la feria con un espacio propio.

La celebración simultánea con Bisutex e Intergift en Ifema Madrid completa una convocatoria conjunta que conecta moda, complementos, bisutería y lifestyle, "para ofrecer a los profesionales un marco eficiente para el negocio y la planificación de la temporada".