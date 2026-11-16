Más de 300 bodegas se reúnen en la feria Madrid Top Wine by Peñín para reforzar su proyección internacional

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrgio, en la feria Madrid Top Wine by Peñín - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid reúne desde este lunes y martes a más de 300 bodegas nacionales e internacionales en Madrid Top Wine by Peñín, una feria dedicada a los vinos de calidad que se celebra en Ifema y que aspira a consolidar a la región como punto de encuentro internacional del sector vitivinícola.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Jorge Rodrigo, ha inaugurado este lunes el encuentro, organizado junto a Peñín y dirigido a compradores, distribuidores, importadores y profesionales de la restauración.

Durante su intervención, ha destacado el trabajo de los productores de las cuatro subzonas vitivinícolas madrileñas --Arganda del Rey, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar-- y la importancia de generar oportunidades comerciales para sus vinos.

La principal novedad de esta edición es que el Gobierno regional cuenta por primera vez con un espacio institucional propio, en el que participan 32 bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Madrid, que presentan un total de 156 referencias.

El estand dispone de mostradores individuales para que las empresas puedan dar a conocer sus productos y ampliar sus canales de distribución, además de una zona de catas y actividades para mostrar la variedad de elaboraciones de la región. Según la Comunidad, los vinos madrileños ya se exportan a mercados de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Canadá y Suiza.

La cita estrena este año la denominación Madrid Top Wine by Peñín, tras 25 ediciones del Salón Peñín de los Mejores Vinos de España, con el objetivo de reforzar su dimensión internacional y reunir a los distintos agentes de la industria.

Esta edición cuenta con más de 1.400 propuestas procedentes de 72 zonas de producción, todas ellas con puntuaciones de entre 90 y 100 puntos en la Guía Peñín 2027. La oferta incluye vinos de distintos países y reserva también un espacio específico para 15 pequeños viticultores con producciones limitadas.

El programa se completa con degustaciones especializadas, ponencias y reuniones sectoriales. Además, el martes los vinos madrileños tendrán un protagonismo especial con la entrega del Premio a la Mejor Carta de Vinos de Madrid y el anuncio de la Calificación de Cosecha, en el que se hará balance del último año.