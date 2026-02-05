Más de 650 marcas se dan cita para presentar sus ofertas de moda y complementos en Bisutex y Momad

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 650 marcas se dan cita desde este jueves para mostrar sus ofertas de moda y complementos en Momad y Bisutex que tienen lugar hasta el sábado en Ifema Madrid.

La organización ferial ha indicado en un comunicado que el acto inaugural ha contado con la presencia del coordinador general de Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Madrid, Oscar Romera; la directora general de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, Olga Ruíz Castillo; y la consejera de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos de Ibiza, María Fajarnés.

Han estado acompañados por el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, Daniel Martínez; la directora general de Negocio Ferial y Congresos de Ifema Madrid, Arancha Priede; el director de MBFWMadrid, Lifestyle y Sanitaria, Asier Labarga; y la directora de ambas ferias, Julia González.

Momad presentará en estas jornadas una propuesta de moda femenina y masculina, calzado, accesorios y moda baño, con la participación de más de 200 marcas procedentes de 15 países. Además, el producto 'made in Spain' "brillará con más de 100 marcas nacionales que ponen en valor la capacidad de la industria española".

La oferta se completa con espacios especializados como Boutique Consciente, dedicada a la moda responsable y circular; Espacio Metro, orientado al retail especializado y marcas premium; la Pasarela MOMAD, además de las propuestas originales de Lebago y Palaish, ganadoras del concurso MOMAD Talents by ISEM.

Por su parte Bisutex, mostrará una panorámica del universo de la bisutería y los complementos, con la participación de 450 marcas expositoras nacionales e internacionales, propuestas de diseño y tendencia, áreas de venta directa al profesional y el Espacio Minis, dedicado a jóvenes empresas y creadores emergentes.