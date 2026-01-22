Más de la mitad de los 52.000 profesionales que acudieron el primer día a Fitur fueron internacionales

Una charla en el primer día de Fitur 2026 - IFEMA

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los visitantes internacionales han impulsado el número de participación en la primera jornada profesional de Fitur 2026, que acogió a un total de 52.000 personas de las que el 55% eran internacionales.

Según recoge Ifema Madrid en un comunicado, el volumen total de visitantes del primer día de esta 46 edición aumentó un 2,6% respecto a la convocatoria anterior. El predominio de internacionales refleja "el dinamismo y el potencial del sector turístico" que, según los datos de ONU Turismo, alcanzó los 1.523 millones de turistas en todo el mundo el pasado ejercicio de 2025.

Esta 46 edición arrancó este miércoles con un minuto de silencio para transmitir, en nombre de todos los participantes en la Feria Internacional de Turismo, las condolencias a las víctimas de los accidentes ferroviarios acaecidos estos últimos días en España.

La primera jornada transcurrió con una "notable acogida" de las actividades profesionales programadas, tanto en las secciones de Fitur Talent y Woman, como en los stands de los 9 pabellones del Recinto Ferial.

Continúan este jueves y viernes, en las jornadas profesionales, las actividades programadas en Fitur Screen, Lingua, TechY, KnowHow & Export, Sports, Experience y Fiturnext y, también el fin de semana, 4All, Cruises y LGTB+.

Además, las medidas de diversificación de accesos, instalación de fast track, y refuerzo de la Línea 8 de Metro de Madrid provocaron que, tanto la entrada como la salida a la feria, "transcurriesen con agilidad, tal y como manifestaron visitantes y expositores".

Fitur 2026 reúne hasta el domingo la oferta de más de 10.000 empresas procedentes de 161 países, con un incremento del 11% en la participación internacional respecto al año anterior.

PRESENCIA DE MÉXIMO

Destaca la presencia de México como País Socio, que participa con una amplia delegación para presentar "ante la diversidad cultural, gastronómica y turística de sus 32 estados".

Entre las novedades de esta edición, se ha inaugurado el Pabellón del Conocimiento, concebido como un espacio para debatir y compartir tendencias durante los días de apertura a los profesionales del sector; la I Cumbre Internacional de Comunicación y Turismo, que abordará este viernes los retos actuales del sector; y la sección Fitur Experience, dedicada al turismo de experiencias, que complementa la oferta con propuestas interactivas diseñadas tanto para profesionales como para el público general del fin de semana.

Fitur 2026 permanece abierto para profesionales del sector turístico hasta el viernes y durante el fin de semana abrirá al público general, "presentando ante el viajero la riqueza del turismo global".