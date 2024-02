MBFWMadrid cierra su 79ª edición con los desfiles de más de 30 diseñadores en Ifema Madrid

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) ha clausurado su 79ª edición con los desfiles de 31 diseñadores celebrados en la sala Mercedes-Benz del pabellón 14.1 de Ifema Madrid, junto a los siete desfiles en la ciudad realizados el 19 de febrero en diferentes espacios de la capital.

El resultado de estos días intensos en MBFWMadrid ha tenido también su efecto en el mundo digital con la campaña 'Vive la moda desde el corazón', que ha conseguido 50 millones de impactos en las plataformas sociales, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

En concreto, un total de 21 diseñadores consagrados han vestido de largo esta cita. El jueves 15 inauguró la nueva edición la firma Pedro del Hierro con 'Borealis', una colección inspirada en la primera aurora boreal del año.

Por su parte, continuó la jornada Acromatyx, con el negro como color fetiche; Simorra presentó una propuesta con tejidos tridimensionales capaces de comunicar el sentido de la historia. En el turno de tarde abría Mans, inspirándose en la campiña inglesa y el estilo Dandy con el vestido como protagonista. Más tarde, Claro Couture trasladó al público al París de los años 30 con una fusión entre arte y moda; Pablo Erroz, con Colombia como gran protagonista de su show, presentó la colección Pablo Erroz. The Club. Private's Member Club; y para cerrar, Agatha Ruiz de la Prada elevó la figura del lunar a la máxima potencia en el universo de colores propio de la firma.

El viernes 16 la canaria Paloma Suárez fue la encargada de abrir la jornada con 'Brave', una colección con nuevas técnicas textiles y una paleta de color quebrada; mientras que Isabel Sanchis acercó una propuesta con inspiración escultórica con un canto hiperbólico de la feminidad.

Por su lado, Hannibal Laguna se hizo con la pasarela con la presentación de 'Moonglow', destacando la magia lunar en cada uno de sus looks. Para abrir el turno de la tarde, Roberto Torretta y sus 50 años en España fueron los responsables de esta nueva colección de sastrería tradicional con inspiración londinense y diseños muy femeninos.

La vuelta de Duyos con el foco puesto en la importancia de la naturaleza y la artesanía de las Islas Canarias. Y Encinar, por su parte, se atrevió con la España de los años 40 y una figura muy estudiada en España: la Condesa de Romanones. La segunda sesión de MBFWMadrid fue clausurada por Malne con 'Revolución', basada en la sofisticación como discurso, que sedujo con tejidos como la seda, crepé y organza.

El sábado 17, con INuñez y su original forma de emplear los colores recordando a los diferentes tonos del cielo al anochecer daba comienzo el primer desfile del día. La cántabra Odette Álvarez volvió a sus orígenes con la colección Ángela Fall 24; a lo que siguió el retorno de Marcos Luengo con la propuesta ExMachina, que toma el nombre del último proyecto audiovisual del autor Iván Puñal, fusionando la IA con la artesanía.

El 50 aniversario de Fely Campo en la industria de la moda fue el momento para su colección más personal: The Way Here. El internacional Custo Barcelona llegó a Madrid tras desfilar en NY Fashion Week con su trabajo We Art Custo con los colores metalizados como abanderados de la propuesta; Lola Casademunt volvió a pisar con fuerza la sala de desfiles con una apuesta por la moda como actitud ante la vida; y para clausurar las tres jornadas la protagonista fue la firma Elio Berhanyer a cargo del director creativo Sergio de Lázaro.

Esa misma noche se dieron a conocer los ganadores del Premio L'Oréal Paris a la Mejor Colección, que recayó en Elio Berhanyer, y el Premio L'Oréal Paris a la Mejor Modelo, otorgado a Nathalia Novas.

El domingo 18, la Pasarela Allianz EGO dedicó su jornada a los talentos emergentes iniciando el día con el anuncio de la ganadora del premio Allianz EGO Confidence in Fashion, la marca vascoperuana MAL Studio Custom Project, de la diseñadora Michelle Lima. La creadora ganó el premio como la mejor diseñadora del Showroom Allianz EGO basado en 6.000 euros de dotación económica con los que hará realidad una nueva colección, que presentará en septiembre de 2024 en la Pasarela Allianz EGO, así como asesoramiento empresarial para potenciar su marca.

Tras este galardón, comenzaron los desfiles de las firmas Coconutscankill (ganadora del premio de Allianz EGO Confidence in Fashion en septiembre de 2023), Dimoni, Juan VG, Oriol Clavell, Evade House, Anystudio, Adriá Egea, Visori Studio, Peter Sposito Studio y Toronero, diseñador procedente de Mercedes-Benz Fashion Week México.

Asimimo se dio a conocer el premio Mercedes-Benz Fashion Talent que recayó en Peter Sposito Studio, lo que le permitirá desfilar en la próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week México. El diseñador zamorano Peter Sposito se proclamó vencedor de la 23ª edición del galardón a mejor firma novel con su colección The RTW Couture.

Como cierre, el lunes 19 se desarrollaron los Desfiles en la Ciudad con presentaciones en distintas localizaciones de Madrid (UDIT -Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, --que se adelantó al martes 13--; Andrew Pocrid; Roberto Verino; Rafael Urquízar; Félix Ramiro; SKFK; Angel Schlesser; y Lafuente).