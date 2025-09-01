MBFWMadrid contará con un área dedicada a la artesanía aplicada a la moda

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid inaugurará en su próxima edición un área pionera dedicada a la artesanía contemporánea aplicada a la moda con el objetivo de reivindicar "la fuerza de los oficios tradicionales como motor creativo y apuesta estratégica del futuro" de sector.

Ubicado en el Cibelespacio, dentro del Pabellón 14.1 de Ifema Madrid, este nuevo recorrido contará con la presencia de casas emblemáticas y se concebirá como un espacio experiencial, donde habrá demostraciones en vivo, presentaciones y propuestas interactivas que permitirán descubrir la riqueza de oficios como el bordado, la marroquinería, la alpargatería o la cestería, y entender su influencia en la creación de moda, ha informado Ifema Madrid en un comunicado.

Más allá de la exhibición, este espacio busca convertirse en un nexo de colaboración entre artesanos, diseñadores, marcas y medios, favoreciendo la visibilidad del oficio y abriendo nuevas oportunidades de proyección internacional.

De esta manera, se pondrá el foco en destacar su aporte a la identidad cultural de la moda, fomentando una relación más consciente entre creación, tradición y consumo, poniendo de manifiesto el objetivo de MBFWMadrid de "abanderar una moda más inclusiva, responsable y conectada con el territorio y el gran valor que esto representa".