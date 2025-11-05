La Mercedes-Benz Fashion Week se celebrará del 18 al 21 de marzo de 2026

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, se celebrará del 18 al 21 de marzo de 2026 en una nueva convocatoria que presenta "una renovada estructura" con la que pretende "encontrar un espacio en el calendario internacional".

Según ha informado Ifema Madrid en un comunicado, la nueva edición se concentrará en cuatro días de celebración, dos de ellos con desfiles en diferentes lugares de Madrid, mientras que las dos últimas jornadas tendrán lugar en el espacio de congresos. La jornada inaugural estará protagonizada por los desfiles de diseñadores con un enfoque más elevado y dedicado a la alta costura.

Ya el día 19, la segunda jornada estará dedicada a las nuevas generaciones de diseñadores, con propuestas más urbanas, contemporáneas y orientadas a nativos digitales bajo el objetivo de consolidar talento con mirada internacional.

La tercera jornada estará centrada en la industria, con un espacio dedicado a 'showrooms' de alcance internacional que fomentarán el networking profesional y la conexión entre marcas, compradores y prensa especializada.

La jornada de clausura celebrará el 20º aniversario de EGO, con desfiles y performances que pondrán en valor la innovación y la creatividad de los diseñadores emergentes. La programación conmemorará el recorrido de EGO a lo largo de estos años y potenciará su proyección futura, reafirmando su papel como plataforma esencial para las nuevas generaciones de la moda.

QUE EL EVENTO "SORPRENDA E ILUSIONE"

El director de Mbfwmadrid, Asier Labarga, ha asegurado que con estos nuevos cambios quieren "que cada edición de este evento sorprenda e ilusione".

"Esta nueva estructura busca abrir la moda a la ciudad, reforzar su proyección internacional y celebrar el futuro con una mirada ambiciosa, siempre con la perspectiva de impulsar al talento y la industria de la moda", ha expresado.

La pasarela principal también estrenará un nuevo diseño escenográfico e identidad visual, dejando atrás el característico espacio negro para dar paso a una imagen más luminosa, dinámica y contemporánea, alineada con el espíritu innovador de esta nueva etapa.

La plataforma EGO celebra dos décadas siendo el gran trampolín del talento emergente español. Diseñadores como Dominnico, María Ke Fisherman, Pepa Salazar o Beatriz Peñalver dieron sus primeros pasos en esta pasarela, que hoy sigue marcando el futuro de la moda.

Con motivo de su aniversario, Mercedes-Benz Fashion Week Madrid está abierta a nuevos partners y alianzas estratégicas que refuercen el papel de EGO.

A partir de este miércoles está abierto el plazo de candidaturas para participar en los desfiles de la próxima edición de Mbfwmadrid, tanto en el programa general como en la plataforma EGO. Las bases de participación y el formulario de inscripción están disponibles en la web oficial de la pasarela.