Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra 40 años de moda en una nueva edición que arranca este miércoles

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra su 40º aniversario con una nueva edición entre este miércoles y el 21 de septiembre con una programación renovada y desfiles que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad.

Organizada por Ifema Madrid con el apoyo del Ayuntamiento de la capital, esta nueva edición servirá para presentar las colecciones de primavera/verano 2026 en tres grandes bloques de desfiles: los desfiles OFF, Showcases y el programa general en la pasarela del Pabellón 14.1 del Recinto Ferial.

De cara a esta nueva cita, se ha registrado un incremento del 30% en las solicitudes de participación respecto a la edición anterior, un aumento que llega casi el 40% en el caso de EGO, la plataforma dedicada a los nuevos talentos.

Además, el evento volverá a abrir sus puertas al público general, que podrá adquirir entradas para asistir a los desfiles a través del canal oficial de venta de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ha recordado Ifema Madrid en un comunicado.

PROGRAMACIÓN

La edición del 40º aniversario de MBFWMadrid arrancará el 17 de septiembre con una jornada de desfiles en formato OFF que se celebrará en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La programación reunirá a cinco nombres clave del panorama internacional. Abrirá la jornada Silvia Tcherassi, la diseñadora internacional invitada en el 40 aniversario de MBFWMadrid, que fusiona arte y sofisticación.

Tras ella, será el turno de Palomo, que se traslada a The Palace Hotel Madrid para hacer la presentación de una de las firmas que ha revolucionado el lenguaje de la moda española, y, posteriormente, de Pedro del Hierro, firma española con una larga trayectoria en el diseño contemporáneo, reconocida por su lujo accesible y elegancia atemporal.

Por la tarde, los protagonistas serán Adolfo Domínguez, referente pionero del minimalismo y la sostenibilidad en España, y Simorra, la firma que fusiona alta calidad, arquitectura textil y feminidad funcional.

La actividad en la ciudad comenzará el lunes 15 de septiembre con un desfile previo de UDIT (Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología). Ya el miércoles por la tarde presentarán sus colecciones en diferentes ubicaciones de Madrid Félix Ramiro, Pilar Dalbat y Rafael Urquízar. Cerrarán la jornada Juan Vidal y Erroz, quienes mostrarán sus colecciones en formato Showcase.

PROGRAMA GENERAL

El programa general abrirá sus puertas el jueves 18 de septiembre con Agatha Ruiz de la Prada, con su habitual explosión de color. Le seguirán Claro Couture, con sus propuestas de alta costura; The Label Edition, firma de diseño independiente que apuesta por la atemporalidad y sofisticación en sus prendas; París64, la marca de accesorios premium y confección artesanal; y Yolancris, que reinterpreta la moda con sensibilidad moderna y un fuerte sello artesanal. Cerrará la jornada Flabelus, la marca de calzado artesanal, que se estrena en la pasarela en formato performance.

El viernes 19 será el turno del dúo creativo De la Cierva y Nicolás, la elegancia femenina de Isabel Sanchis y el glamour de Hannibal Laguna. También de Custo Barcelona, con su inconfundible lenguaje visual y riqueza en color y estampado; Baro Lucas, que apuesta por la experimentación textil con una estética refinada; y Lola Casademunt by Maite, que destaca por su visión vibrante y sofisticada del prêt-à-porter.

Los desfiles del sábado 20 comenzarán comenzará con una performance con modelos a cargo de la diseñadora María Lafuente y, tras ella, Paloma Suárez presentará en el mismo formato. A continuación, Fely Campo, con su fusión tradición y modernidad; la feminidad contemporánea de Odette Álvarez y los diseños de Dolores Cortés.

Cerrarán la jornada Malne, con su propuesta de alta costura contemporánea, y Ángel Schlesser, símbolo del minimalismo elegante, en un desfile precedido por la entrega del premio L'Oréal París.

El 40 aniversario de MBFWMadrid culminará el domingo 21 con los desfiles de la plataforma EGO, dedicada a los nuevos talentos que definirán el futuro de la moda española.

En esta jornada destacan las firmas emergentes SLV FRR, Antonio del Canto, Dimoni Studio, Skinsfromtheinsideofmymouth, Antonio Acuario, Asier Quintana, Emeerree, Studio Cumbre y Guillermo Décimo, quienes aportan propuestas innovadoras y serán los candidatos al premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que se entregará tras el último desfile que presentará las propuestas del diseñador internacional Ales Hnáte.

Una edición, según sus organizadores, que apostará "decididamente" por el talento emergente y consagrado fomentará el diálogo entre generaciones de diseñadores y reforzará "la proyección exterior del talento local".

Además, EGO volverá a contar con el showroom de marcas emergentes, consolidándose como un escaparate clave del talento joven. "Esta edición refuerza el salto cualitativo de la plataforma de cara a su próxima convocatoria, en la que celebrará su 20 aniversario", han resaltado desde Ifema Madrid.