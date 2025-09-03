Mercedes-Benz Fashion Week Madrid crea un nuevo comité de selección para el espacio de innovación EGO

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha creado un nuevo comité de selección para el espacio de innovación y descubrimiento de nuevos talentos conocida como EGO, que entra en una nueva etapa de cara a su 20 aniversario.

Según ha defendido el espacio de congresos en un comunicado, esta iniciativa supone "una evolución estratégica para EGO", en línea con su misión de ser la "cantera creativa" de la moda en España.

Este nuevo comité de selección de EGO no solo tendrá la responsabilidad de escoger a los diseñadores emergentes que participarán en la pasarela, sino que también desempeñará un papel activo en su desarrollo profesional, promoviendo un entorno de diálogo e inclusión en el sector.

Los miembros del comité de selección EGO MBFWMadrid son Alejandra de Borbón, directora global de PR, eventos y proyectos culturales de Loewe (2013-2024); Alba Melendo, estilista y consultora creativa; Alejandro Gómez Palomo, director creativo de Palomo Spain; Alfredo Santamaría, estilista y consultor creativo; y Daniel García, director de ICON, El País;

También formarán parte Iria Domínguez, Global PR de Bimba y Lola; Joana Bonet, directora de Magazine La Vanguardia; Josie, periodista de moda y estilista; Judith Pascual, Levi's PR and Brand Programs Manager Iberia y Lighthouses Marketing Lead Europe; Luca Guarini, editor jefe de Dust Magazine y director creativo; Marc Forné, estilista y emprendedor y Rubén Gómez, director creativo, asesor y scouting de EGO MBFWMadrid.

"UN PUNTO DE INFLEXIÓN"

Según ha expresado Ifema Madrid, "la próxima edición de febrero de 2026 marcará un punto de inflexión para EGO". En concreto, se cumplen 20 ediciones trabajando para impulsar el talento emergente. Desde su nacimiento, esta plataforma ha defendido dar visibilidad a creadores innovadores.

Desde que comenzase, 220 marcas han pasado por EGO. Han pasado nombres como María Escoté, Montenegro, Moisés Nieto, Juan Vidal, Pepa Salazar, Dominnico, JC Pajares, David Catalán, Leandro Cano, Manémané, Maya Hansen, Pablo Erroz o Paloma Suárez, entre muchos otros.

NUEVA EDICIÓN DE MERCEDES-BENZ FASHION TALENT

El próximo domingo 21 de septiembre, nueve firmas emergentes y una internacional desfilarán en EGO, la pasarela de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid dedicada a descubrir el talento de la moda española.

Los nueve candidatos al premio Mercedes-Benz Fashion Talent son Antonio Acuario, Antonio Del Canto, Asier Quintana, Dimoni Studio, Emeerree (ganador de Mercedes-Benz Fashion Talent en septiembre 2023), Guillermo Décimo, Skinsfromtheinsideofmymouth, SLV FRR y Studio Cumbre.

El calendario de MBFWMadrid culminará con la ceremonia de entrega de la 26ª edición de Mercedes-Benz Fashion Talent y distinguirá la mejor propuesta de la jornada. El creador o creadora que se alce con el galardón podrá desfilar en Mercedes-Benz Prague Fashion Week, siguiendo los pasos de sus predecesores Alejandre, Rubearth o Outsiders Division.