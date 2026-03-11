Mercedes-Benz Fashion Week Madrid premiará la a Mejor Colección de la pasarela

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid incorporará en esta edición el Premio Mercedes-Benz a la Mejor Colección para reconocer destacar la propuesta más sobresaliente de la temporada, un galardón que entregará el sábado 21 de marzo como broche final de la jornada reservada a las firmas consagradas de la pasarela.

En un comunicado, ha explicado que este nuevo galardón nace para poner en valor la excelencia creativa de las 28 firmas consagradas que presentarán sus colecciones de miércoles 17 al sábado 21 de marzo. Desde su formato OFF, en enclaves tan icónicos como el Palacio de Cibeles, el Teatro Infanta Isabel o el Palacio de Fernán Núñez, así como el escenario habitual de este evento, el Pabellón 14.1 de Ifema Madrid.

Un jurado integrado por reconocidos profesionales del sector analizará cada propuesta teniendo en cuenta criterios como el patronaje, la calidad y acabados de las prendas, la solidez del concepto creativo, la narrativa de la colección o la puesta en escena sobre la pasarela.

La colección ganadora se anunciará durante la noche del sábado 21 de marzo como broche final de la última jornada de desfiles de los diseñadores consagrados. Con este nuevo reconocimiento, se cierra también una etapa marcada por el premio Mercedes-Benz Fashion Talent, un certamen que durante 26 ediciones ha impulsado la visibilidad y proyección de las nuevas generaciones de diseñadores.

El diseñador Guillermo Décimo fue el galardonado en su última edición y, gracias al programa internacional de intercambio de talentos, presentará en abril su colección 'In Tempo' en la pasarela Mercedes-Benz Prague Fashion Week, una oportunidad que le permitirá mostrar su trabajo en el ámbito internacional.

LAS FIRMAS CONSAGRADAS EN LA PASARELA

Un total de 28 firmas consagradas, distribuidas a lo largo de cuatro jornadas y ubicadas en distintos enclaves de la ciudad, aspirarán a llevarse a casa el ansiado premio.

El miércoles 18 de marzo, la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles acogerá los primeros desfiles de las firmas consagradas. SEV (10.00h); Juan Vidal (11.30h), Pedro Del Hierro (13.30h); Isabel Sanchis (16.00h), y Claro Couture (17.30h). Por la tarde, a las 20.00 horas, el Teatro Infanta Isabel acogerá el desfile de Teresa Helbig.

El jueves 19, el Palacio de Fernán Núñez será el escenario para las propuestas de ManéMané (10.30h); Ernesto Naranjo (12.00h), con "The Return - The Celebration"; Mans (13.30h); Ynesuelves (15.00h); Baro Lucas (16.00h); y The Label Edition (17.30h), un viaje íntimo y sensorial inspirado en el universo de Loulou de la Falaise; JCPajares (19.00h) y Acromatyx (20.30h).

Los desfiles continuarán el viernes 20 y sábado 21 de marzo en la Sala Mercedes-Benz, ubicada dentro del Recinto Ferial de Ifema Madrid, sede habitual de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. El viernes será el turno de Coosy x Miguel Palacio (10.30h); Simorra (12.00h); Agatha Ruiz de la Prada (13.30h); Hannibal Laguna (15.00h); Erroz (16.30h), con "The Residence"; Custo (18.00h); Malne (19.00h); y Maison Mesa (20.30h).

Por su parte, el sábado protagonizarán la pasarela Angel Schlesser (11.00h); Menchen Tomas (12.30h); Fely Campo (14.00h); Odette Álvarez (16.00h); Yolancris (17.30h), y Lola Casademunt by Maite (19.00h).

Este nuevo galardón refleja la evolución natural del compromiso de Mercedes-Benz con la pasarela de moda más importante del país. Tras años apoyando a los creadores emergentes, la marca continúa reforzando su vínculo con Mercedes-Benz Fashion Week Madrid poniendo ahora el foco en reconocer la excelencia creativa de las firmas consagradas que, temporada tras temporada, definen la identidad y la proyección de este sector dentro y fuera de nuestras fronteras.