Modelia lleva la IA a la MBFW Madrid para impulsar el talento emergente

Modelia lleva la inteligencia artificial a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid e impulsa al talento Emergente - IFEMA MADRID

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Modelia, la plataforma española de inteligencia artificial especializada en moda, participa este año en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con dos acciones que muestran cómo la IA puede multiplicar el impacto visual de una campaña y democratizar el acceso a producciones por parte de firmas emergentes.

El proyecto se ha desarrollado en dos frentes: una reinterpretación creativa de la campaña oficial de la edición y la producción visual íntegra del espacio EGO Showroom, dedicado al talento emergente, ha informado Ifema Madrid.

La imagen oficial de esta edición está protagonizada por la modelo Julia Pachá. Partiendo de los mismos estilismos de esa campaña, Modelia ha creado una serie de piezas que funcionan como un impacto adicional al material oficial.

Mientras el equipo de la pasarela producía las imágenes de campaña por la vía tradicional, Modelia desarrollaba en paralelo una lectura más surrealista, ambientada en algunos de los espacios más reconocibles de Madrid: Torres Blancas, el Palacio de Cristal, la cúpula del edificio Metrópolis, el Palacio Real o el Museo del Prado.

Todas las piezas están protagonizadas por una modelo íntegramente generada con inteligencia artificial y libre de derechos de imagen, con unos rasgos "que guiñan sutilmente a la modelo real como homenaje, sin llegar a asociarse a su rostro".

"El resultado son escenas imposibles de ejecutar en un shooting convencional: una prenda que se transforma en una lámpara en el interior del museo, la modelo suspendida de las Torres Blancas y otras propuestas más arriesgadas, resueltas además en cuestión de horas", ha detallado Ifema Madrid.

La acción ilustra una de las grandes ventajas de la tecnología de Modelia: permitir a los equipos creativos maximizar impactos. En lugar de un único material, la edición cuenta con dos, el del 'shooting' tradicional y el generado por Modelia, respondiendo a un contexto en el que "la inmediatez, el volumen de contenido y la calidad han dejado de ser objetivos opuestos para convertirse en un mismo requisito".

CIEBELESPACIO

En el Cibelespacio de la edición, Modelia ha trabajado este año con los diez diseñadores emergentes de EGO Showroom bajo una convicción: con las herramientas adecuadas, cualquier marca, tenga el presupuesto que tenga, puede alcanzar un nivel de producción visual que antes parecía reservado a las grandes firmas.

De cada diseñador se partió de un 'bestseller' y un estilismo completo, desarrollados siguiendo su propia dirección creativa: composición, tipo de fondo, tipo de modelo, narrativa... A partir de ahí, Modelia generó cinco piezas editoriales por diseñador, listas para usar en cualquier canal: web, redes sociales o materiales de marca, dando respuesta a la necesidad de crear contenido de forma masiva sin renunciar a la calidad.

Modelia ha creado un desfile virtual ambientado en el Palacio de Cristal de Madrid que se proyecta en las pantallas del espacio de EGO. Así, todo el público que visite la zona podrá ver cada prenda en movimiento, cómo cae, cómo se comporta sobre el cuerpo y los detalles que solo se aprecian en vídeo.